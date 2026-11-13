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Wizz Air za rok prevádzky v Bratislave prepravil 2 milióny cestujúcich
Jedným z najvýznamnejších míľnikov uplynulého roka bolo spustenie vnútroštátnej linky medzi Bratislavou a Košicami 21. novembra 2025.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 13. novembra (TASR) - Nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air počas prvého roka od otvorenia svojej základne na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave vlani 14. novembra prepravila odtiaľ dva milióny cestujúcich a stala sa na ňom hlavným leteckým dopravcom. Informoval o tom v piatok dopravca. Na bratislavskom letisku má aktuálne štyri lietadlá Airbus A321 neo s kapacitou 239 miest. V zimnom letovom poriadku 2026/2027 prevádzkuje zo slovenskej metropoly 27 pravidelných liniek.
„Naše ambície na Slovensku siahajú oveľa ďalej, než len k tomuto prvému výročiu. Vidíme významný potenciál pre ďalší rast a naďalej sa zameriavame na posilňovanie našej prítomnosti na trhu, rozširovanie spojení a spestrovanie výberu destinácií pre cestujúcich,“ uviedla riaditeľka pre korporátne záležitosti a ESG vo Wizz Air Nora Rabe. „Keďže vstupujeme do druhého roka prevádzky na našej základni v Bratislave, budeme aj naďalej poskytovať nové cenovo dostupné možnosti cestovania a zároveň zabezpečovať dlhodobú udržateľnosť našej siete,“ dodala.
Štátna tajomníčka Ministerstva dopravy SR Denisa Žiláková povedala, že otvorenie základne Wizz Air bol začiatok najväčšej expanzie v histórii bratislavského letiska. Dve lietadlá dopravcu na letisku sa rozrástli na štyri, pribudli desiatky priamych leteckých spojení. „Vlani sme oslavovali rekord - 2,4 milióna cestujúcich, tento rok sme odbavili štyri milióny cestujúcich a rok ešte nie je na konci. Každý mesiac tohto roka bol historickým rekordom. Kým európske letiská rastú v priemere o štyri percentá, Bratislava rástla na jar o 160 percent,“ uviedla Žiláková.
Bratislavské letisko bolo označené za najrýchlejšie rastúce stredne veľké letisko v Európe a viedenskému prvýkrát klesol počet cestujúcich. Bratislavské letisko sa podľa štátnej tajomníčky za rok stalo z ospalého provinčného letiska európskym tigrom, na čom má leví podiel Wizz Air. Za dôležité označila otvorenie vnútroštátnej linky Bratislava - Košice pred rokom.
„Keď sme hľadali dopravcu na spojenie Bratislava - Košice, mnohí hovorili, že to nemá šancu vyjsť. Wizz Air do toho išiel, od 21. novembra (2025) lieta a aj po roku je linka plná ako v prvý deň. Košice sú medzi piatimi najsilnejšími destináciami z Bratislavy,“ priblížila Žiláková. Linku medzi Bratislavou a Košicami s podporou štátu bolo podľa nej treba vyrokovať s Európskou komisiou ako službu vo verejnom záujme.
Jedným z najvýznamnejších míľnikov uplynulého roka bolo spustenie vnútroštátnej linky medzi Bratislavou a Košicami 21. novembra 2025. Wizz Air postupne rozšíril spojenie dvoch najväčších slovenských miest na 13 letov týždenne. Koncom októbra pridal nové linky do egyptskej Hurgady, Agadiru v Maroku, Baku v Azerbajdžane, začiatkom decembra spustí nové spojenie do Sarajeva, hlavného mesta Bosny a Hercegoviny.
Letisko Bratislava za desať mesiacov tohto roku vybavilo rekordných takmer 4,1 milióna cestujúcich. „Z nich približne dva milióny využilo lety spoločnosti Wizz Air, ktorá na letisku rozsahom svojej ponuky destinácií dominuje. Rozširovanie pravidelných spojení významne prispelo k tomu, že sa Letisko Bratislava zaradilo podľa údajov ACI Europe medzi najrýchlejšie rastúce stredne veľké letiská v Európe,“ uviedol generálny riaditeľ bratislavského letiska Dušan Novota. Najviac cestujúcich využíva priame lety Wizz Air z Bratislavy do Barcelony, Londýna, Ríma, Košíc a Varšavy.
Bez otvorenia linky Bratislava - Košice by sa podľa šéfa letiska zrejme nepodarilo presvedčiť Wizz Air otvoriť základňu v Bratislave a rozšíriť počet liniek. „Zvýšenie frekvencie letov do Košíc je otázka, ktorá ešte nie je ukončená. Myslím si, že ešte možno budeme očakávať navýšenie frekvencií z dôvodu, že lety sú plné,“ dodal Novota.
„Naše ambície na Slovensku siahajú oveľa ďalej, než len k tomuto prvému výročiu. Vidíme významný potenciál pre ďalší rast a naďalej sa zameriavame na posilňovanie našej prítomnosti na trhu, rozširovanie spojení a spestrovanie výberu destinácií pre cestujúcich,“ uviedla riaditeľka pre korporátne záležitosti a ESG vo Wizz Air Nora Rabe. „Keďže vstupujeme do druhého roka prevádzky na našej základni v Bratislave, budeme aj naďalej poskytovať nové cenovo dostupné možnosti cestovania a zároveň zabezpečovať dlhodobú udržateľnosť našej siete,“ dodala.
Štátna tajomníčka Ministerstva dopravy SR Denisa Žiláková povedala, že otvorenie základne Wizz Air bol začiatok najväčšej expanzie v histórii bratislavského letiska. Dve lietadlá dopravcu na letisku sa rozrástli na štyri, pribudli desiatky priamych leteckých spojení. „Vlani sme oslavovali rekord - 2,4 milióna cestujúcich, tento rok sme odbavili štyri milióny cestujúcich a rok ešte nie je na konci. Každý mesiac tohto roka bol historickým rekordom. Kým európske letiská rastú v priemere o štyri percentá, Bratislava rástla na jar o 160 percent,“ uviedla Žiláková.
Bratislavské letisko bolo označené za najrýchlejšie rastúce stredne veľké letisko v Európe a viedenskému prvýkrát klesol počet cestujúcich. Bratislavské letisko sa podľa štátnej tajomníčky za rok stalo z ospalého provinčného letiska európskym tigrom, na čom má leví podiel Wizz Air. Za dôležité označila otvorenie vnútroštátnej linky Bratislava - Košice pred rokom.
„Keď sme hľadali dopravcu na spojenie Bratislava - Košice, mnohí hovorili, že to nemá šancu vyjsť. Wizz Air do toho išiel, od 21. novembra (2025) lieta a aj po roku je linka plná ako v prvý deň. Košice sú medzi piatimi najsilnejšími destináciami z Bratislavy,“ priblížila Žiláková. Linku medzi Bratislavou a Košicami s podporou štátu bolo podľa nej treba vyrokovať s Európskou komisiou ako službu vo verejnom záujme.
Jedným z najvýznamnejších míľnikov uplynulého roka bolo spustenie vnútroštátnej linky medzi Bratislavou a Košicami 21. novembra 2025. Wizz Air postupne rozšíril spojenie dvoch najväčších slovenských miest na 13 letov týždenne. Koncom októbra pridal nové linky do egyptskej Hurgady, Agadiru v Maroku, Baku v Azerbajdžane, začiatkom decembra spustí nové spojenie do Sarajeva, hlavného mesta Bosny a Hercegoviny.
Letisko Bratislava za desať mesiacov tohto roku vybavilo rekordných takmer 4,1 milióna cestujúcich. „Z nich približne dva milióny využilo lety spoločnosti Wizz Air, ktorá na letisku rozsahom svojej ponuky destinácií dominuje. Rozširovanie pravidelných spojení významne prispelo k tomu, že sa Letisko Bratislava zaradilo podľa údajov ACI Europe medzi najrýchlejšie rastúce stredne veľké letiská v Európe,“ uviedol generálny riaditeľ bratislavského letiska Dušan Novota. Najviac cestujúcich využíva priame lety Wizz Air z Bratislavy do Barcelony, Londýna, Ríma, Košíc a Varšavy.
Bez otvorenia linky Bratislava - Košice by sa podľa šéfa letiska zrejme nepodarilo presvedčiť Wizz Air otvoriť základňu v Bratislave a rozšíriť počet liniek. „Zvýšenie frekvencie letov do Košíc je otázka, ktorá ešte nie je ukončená. Myslím si, že ešte možno budeme očakávať navýšenie frekvencií z dôvodu, že lety sú plné,“ dodal Novota.