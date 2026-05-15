Piatok 15. máj 2026
Wizz Air začne z Bratislavy pravidelne lietať do Tel Avivu od 28. mája

Na snímke lietadlo leteckej spoločnosti Wizz Air. Foto: TASR - Martin Baumann

Priame letecké spojenie Bratislavy a Tel Avivu bude dopravca zabezpečovať lietadlom typu Airbus A321neo s kapacitou 239 cestujúcich.

Autor TASR
Bratislava 15. mája (TASR) - Z Letiska M. R. Štefánika Bratislava (BTS) sa začne od 28. mája lietať pravidelne do Tel Avivu v Izraeli. Leteckú linku, ktorá mala byť pôvodne spustená koncom marca, no pre konflikt na Blízkom východe bol jej štart posunutý, zabezpečí dopravca Wizz Air s frekvenciou troch letov týždenne. Informovala o tom v piatok hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová.

Priame letecké spojenie Bratislavy a Tel Avivu bude dopravca zabezpečovať lietadlom typu Airbus A321neo s kapacitou 239 cestujúcich. Lety bude prevádzkovať v utorok, vo štvrtok a v nedeľu.

„Bezpečnosť cestujúcich aj posádky je pre nás naďalej absolútnou prioritou, preto sme k tomuto rozhodnutiu pristupovali zodpovedne a s maximálnou obozretnosťou,“ potvrdil obnovenie letov do Izraela obchodný riaditeľ Wizz Air Ian Malin. Opäť tak podľa neho prepoja Izrael s ich európskou sieťou liniek a umožnia miliónom cestujúcich objaviť kultúru a atmosféru Izraela.
