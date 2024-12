Rakúska obchodná komora prišla s návrhom v rámci znižovania byrokracie

Viedeň 9. decembra (TASR) - Rakúska obchodná komora (WKO) navrhla, aby za znižovanie byrokracie v krajine zodpovedal samostatný minister. Rozsah byrokracie dosiahol úroveň, ktorá nie je udržateľná, vyhlásil v pondelok Christian Mandl, vedúci oddelenia európskej politiky WKO. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Nie je potrebné vytvoriť ďalšie ministerstvo, problematiku by ale mal mať vo svojej agende konkrétny člen vlády, spresnil Mandl a dodal, že nielen v Rakúsku, ale aj na úrovni Európskej únie (EÚ) nastal čas znížiť byrokraciu a zjednodušiť predpisy pre podniky. Odvolal sa pritom na výsledky prieskumu WKO, v ktorom viac ako 70 percent oslovených rakúskych spoločností uviedlo, že nadmerná byrokracia zhoršuje ich konkurencieschopnosť.



Každé ušetrené euro, ktoré by podniky nemuseli vynaložiť na dodržiavanie predpisov, by zvýšilo hrubý domáci produkt (HDP) o 1,62 eura, uviedol Mandl, pričom odkázal na štúdiu inštitútu pre hospodársky výskum EcoAustria.