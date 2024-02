Wnorowski: Inflácia v Poľsku by sa mohla v januári spomaliť na 4 %

Varšava 12. februára (TASR) - Tempo rastu inflácie v Poľsku by sa v januári mohlo spomaliť na približne 4 % a v marci by sa už mohlo pohybovať v cieľovom rozopätí centrálnej banky 1,5 - 3,5 %. Uviedol to v pondelok predstaviteľ Národnej banky Poľska (NBP) Henryk Wnorowski, ktorý spolurozhoduje o úrokových sadzbách. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



V decembri dosiahla medziročná miera inflácia v Poľsku 6,2 % a údaje za január zverejní centrálny štatistický úrad vo štvrtok (15.2,).



Wnorowski pre súkromnú televíziu Biznes24 povedal, že "jeho snom" je pokles inflácie o 2 percentuálne body v januári.



"Mnohé indície naznačujú, že v marci dosiahneme náš inflačný cieľ. Od 2. štvrťroka však existujú určité hrozby, pokiaľ ide o novú dimenziu fiškálnej a regulačnej politiky," vyhlásil.



Poľská centrálna banka zaujala opatrný prístup. Dôvodom je neistota ohľadne toho, či vláda predĺži, alebo upraví politiku na zmiernenie vplyvu inflácie na domácnosti.



Platnosť zákona, ktorý zrušil daň z pridanej hodnoty na potraviny, vyprší na konci 1. štvrťroka, zatiaľ čo ďalší zákon, ktorý znížil ceny energií, má v súčasnosti zostať v platnosti do konca 2. štvrťroka 2024.



Hlavná úroková sadzba NBP je od októbra na úrovni 5,75 %. Guvernér centrálnej banky Adam Glapinski minulý týždeň povedal, žeby mohla zostať nezmenená po zvyšok roka v dôsledku "veľmi vysokej neistoty" ohľadom výhľadu inflácie.



Wnorowski v pondelok na otázku, či vidí nejakú šancu na zníženie úrokových sadzieb NBP, poznamenal, že "nie je možné vylúčiť nič, ale musí byť splnených niekoľko podmienok". Bližšie podrobnosti neuviedol.