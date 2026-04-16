Wolt: Najbližšie mesiace budú rozhodujúce pre platformovú prácu
Nastavenie pravidiel totiž ovplyvní nielen pracovníkov a digitálne platformy, ale aj širšie fungovanie trhu práce a lokálnej ekonomiky.
Autor TASR
Bratislava 16. apríla (TASR) - Najbližšie mesiace budú rozhodujúce pre nastavenie budúcej podoby platformovej práce na Slovensku. Nastavenie pravidiel totiž ovplyvní nielen pracovníkov a digitálne platformy, ale aj širšie fungovanie trhu práce a lokálnej ekonomiky. Pripravovaná implementácia európskej smernice o zlepšení pracovných podmienok v oblasti práce pre platformy (Platform Work Directive - PWD) predstavuje zásadný míľnik pre budúcnosť tohto druhu práce. Uviedli to vo štvrtok v Bratislave na stretnutí s novinármi predstavitelia technologickej spoločnosti Wolt.
„Sme presvedčení, že budúca regulácia by mala byť jasná, vyvážená a vykonateľná v praxi. Na modernom trhu práce je kľúčové umožniť paralelnú existenciu rôznych foriem spolupráce. Prieskum Ipsos jasne ukazuje, že Slováci podporujú zachovanie flexibilných pracovných usporiadaní namiesto ukladania prísnejších pravidiel podľa toho, čo najlepšie zodpovedá charakteru práce a preferenciám jednotlivcov. Správne nastavená regulácia podporí ekonomiku a inovácie, ochráni pracovníkov a zachová flexibilitu. Nevyvážené pravidlá, naopak, môžu obmedziť dostupnosť služieb, negatívne zasiahnuť malé podniky a znížiť príležitosti na zárobok pre ľudí,“ priblížila Veronika Bush, manažérka verejnej politiky pre strednú a východnú Európu v spoločnosti Wolt.
Wolt podľa nej vníma smernicu ako príležitosť nastaviť jasné a férové pravidlá pre moderný trh práce. Zároveň však upozorňuje, že národná legislatíva by mala reflektovať realitu platformovej ekonomiky a zachovať flexibilitu, ktorú pracovníci považujú za kľúčovú.
Podčiarkla, že nová legislatíva, ktorú pripravuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, má prvýkrát komplexne upraviť podmienky pre ľudí zarábajúcich prostredníctvom digitálnych platforiem. Pravidlá musia byť prijaté do decembra 2026.
Pripomenula, že cieľom smernice PWD je zlepšiť pracovné podmienky ľudí pracujúcich cez digitálne platformy, zabezpečiť im prístup k primeraným ochranám a zaviesť väčšiu transparentnosť fungovania algoritmov. Súčasťou návrhu je aj zavedenie právnej domnienky zamestnaneckého pomeru v prípadoch, kde platforma vykonáva výraznú kontrolu nad pracovníkom.
Poznamenala, že Wolt už dnes poskytuje partnerským kuriérom viaceré formy ochrany nad rámec zákona vrátane bezplatného úrazového poistenia a poistenia zodpovednosti za škodu. Dôraz kladie aj na transparentnosť fungovania technológií a informovanie partnerov o podmienkach jednotlivých objednávok.
„Podľa našich dát ide v prípade platformovej práce na Slovensku prevažne o doplnkový zdroj príjmu. Partnerskí kuriéri Woltu v priemere doručujú približne deväť hodín týždenne, čo naznačuje, že nejde o tradičný zamestnanecký model na plný úväzok. Viac ako polovica z nich sú študenti alebo ľudia, ktorí majú popri doručovaní inú prácu,“ dodala Bush s tým, že flexibilita patrí medzi hlavné dôvody, prečo sa ľudia rozhodujú pre tento typ práce.
Wolt je technologická spoločnosť so sídlom v Helsinkách. Svoje pôsobenie na Slovensku začala v Bratislave v septembri 2019 a dnes je dostupná už vo viac než 70 slovenských mestách.
