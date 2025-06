Wood & Company kupuje Best-Eko a vstupuje na poľský trh s odpadom

Košice 16. júna (TASR) - Investičná skupina Wood & Company prostredníctvom Wood & Company Waste Management Fund kupuje 90-percentný podiel v poľskej spoločnosti Best-Eko. Poľská firma sa špecializuje na spracovanie biologického odpadu, výrobu kompostu a čistenia odpadových vôd v regióne Sliezska a dosahuje obrat takmer 40 miliónov zlotých (9,36 milióna eur). O investícii informovala vedúca oddelenia marketingu a PR spoločnosti Kosit Slavomíra Brzová.



Wood & Company Waste Management Fund vlastní na Slovensku skupinu Kosit, popredného poskytovateľa služieb odpadového hospodárstva. Generálny riaditeľ spoločnosti Kosit Marián Christenko uviedol, že v tomto roku dosiahne obrat skupiny na Slovensku hodnotu 100 miliónov eur. „Ďalší rast chceme dosiahnuť cez investície do moderných technológií. Vstup na poľský trh je pre nás napĺňaním vízie byť úspešným stredoeurópskym hráčom. Spoločnosť Best-Eko, ktorá sa stala súčasťou skupiny Kosit, je špičkou v oblasti zhodnocovania biologického odpadu a ročne spracuje viac ako 100.000 ton biologicky rozložiteľných odpadov na výrobu kompostu najvyššej kvality. Skúsenosti Best-Eko z poľského trhu v tomto segmente určite využijeme aj na Slovensku,“ skonštatoval.



Poľská spoločnosť pôsobí v meste Rybnik v Sliezskom vojvodstve na juhu krajiny. Na jej ďalšom riadení a rozvoji bude nový majiteľ spolupracovať s pôvodným akcionárom Grzegorzom Pilarskim, ktorý si ponecháva desaťpercentný podiel. „Vstup Wood & Company ako silného investičného partnera do Best-Eko je dôležitým míľnikom pre jej ďalší rozvoj. Chceme čo najviac využiť synergické efekty oboch spoločností,“ uviedol Pilarski.



Nová generálna riaditeľka poľskej spoločnosti Oľga Gesiarz Kalinowska poukázala na to, že vďaka využívaniu moderných technológií a inovatívnych postupov firma zabezpečuje takmer 100-percentnú recykláciu vstupných odpadov a výrazne tým prispieva k znižovaniu skládkovania a k ekologizácii odpadového hospodárstva v regióne.



Pre Wood & Company Waste Management Fund má ísť o zásadný krok v rámci plánovanej stratégie medzinárodnej expanzie a investícií do moderných technológií v odvetví odpadového hospodárstva.



(1 EUR = 4,2745 PLN)