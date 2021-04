WOOD & Company kupuje nákupné centrum Aupark Bratislava

Bratislava 28. apríla (TASR) - Spoločnosť WOOD & Company v stredu oznámila akvizíciu nákupného centra Aupark Bratislava od spoločnosti Unibail-Rodamco-Westfield (URW). Dokončenie transakcie sa očakáva v prvej polovici tohto roka a podlieha splneniu štandardných odkladacích podmienok vrátane schválenia regulačnými orgánmi. Informoval o tom mediálny zástupca firmy Daniel Rabina zo spoločnosti Green Talk.



WOOD & Company ako líder transakcie spolu so svojím joint venture partnerom Tatra Asset Management najprv získa 60 % podiel pri dohodnutej celkovej cene transakcie 450 miliónov eur (pri podiele 100 %). Zostávajúcich 40 % sa prevedie postupne v dohodnutých podieloch v rokoch 2022, 2023 a 2024. Celkové náklady na akvizíciu sú v súlade s hrubou trhovou hodnotou aktíva (Gross Market Value).



V súvislosti s dosahmi aktuálnej pandémie ochorenia COVID-19 poskytla spoločnosť URW trojročnú garanciu na príjmy z nájomného a participatívny úver vrátane earn-out mechanizmu. Joint venture spoločnosti URW a kupujúcich zároveň refinancovalo súčasný dlh spoločnosti Aupark získaním bankového financovania v objeme 229,5 milióna eur.



"Akvizícia Auparku ako prvotriedneho aktíva v excelentnej lokalite je v súlade s našou investičnou stratégiou zameriavať sa na kvalitné nehnuteľnosti s etablovanou klientelou a atraktívnym mixom nájomcov," uviedol investičný riaditeľ WOOD & Company Martin Šmigura, ktorý je zodpovedný za realitné aktíva na slovenskom trhu. Aupark podľa neho vhodne doplní realitné portfólio spoločnosti a zároveň predstavuje pre jej klientov výnimočnú investičnú príležitosť so stabilnými výnosmi a priaznivým pomerom rizika a návratnosti.



Akvizíciou Auparku sa spoločnosť WOOD & Company stáva druhým najväčším vlastníkom kancelárskych a nákupných centier v Bratislave a Prahe. Celková hodnota realitného portfólia spoločnosti presiahne po dokončení transakcie jednu miliardu eur. Popri Auparku vlastní WOOD & Company aj nákupné centrá Galerie Harfa a Centrum Krakov v Prahe. Celkovú prenajímateľnú plochu v retail aktívach zvyšuje skupina na 115.000 štvorcových metrov.



Dokončenie transakcie sa očakáva v prvej polovici tohto roka a je predmetom štandardných odkladacích podmienok vrátane schválenia regulačnými orgánmi. Spoločnosť URW bude pokračovať v správe nehnuteľnosti spolu s WOOD & Company, až kým nedôjde k úplnému prevzatiu aktíva kupujúcimi a vyrovnaniu potenciálnych kompenzácií.



Aupark Bratislava je prémiovým nákupným centrom s hrubou prenajímateľnou plochou 59.600 štvorcových metrov a návštevnosťou 11,8 milióna ľudí (v roku 2019). Aupark dlhodobo profituje z vynikajúcej polohy a zo životaschopnosti Bratislavy, ktorá tradične patrí medzi ekonomicky najsilnejšie regióny EÚ.