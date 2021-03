Wood & Company rozširuje svoje portfólio o budovy BBC 1 a BBC 1 Plus

Bratislava 1. marca (TASR) – Novým vlastníkom kancelárskych budov BBC 1 a BBC 1 Plus v bratislavskej centrálnej biznis zóne sa stal realitný fond investičnej skupiny Wood & Company. Administratívny komplex poskytujúci celkovú prenajímateľnú plochu 25.500 m2 kúpil od rakúskej realitnej skupiny CA Immo.



Wood & Company tak pokračuje v rozširovaní svojho realitného portfólia na Slovensku a v Českej republike. Tieto aktíva skupina spravuje prostredníctvom dvoch realitných podfondov (Office podfond a Retail podfond), ktoré sú otvorené pre kvalifikovaných investorov. Nové budovy sa stávajú súčasťou Office podfondu.



"Touto akvizíciou posilňujeme našu pozíciu na trhu kancelárskych nehnuteľností. Ide o ďalšie aktívum, ktoré je súčasťou bratislavskej centrálnej biznis zóny, kde vlastníme aj administratívny komplex BBC 5," priblížil investičný riaditeľ spoločnosti Martin Šmigura. Získané budovy sú podľa neho flexibilné kancelárske objekty, vhodné pre veľkých aj menších nájomcov a s potenciálom na ďalší rozvoj.



"Investičná aktivita bola od marca 2020 poznačená neistotou a vyčkávacou taktikou, prípadne pozdržaním niekoľkých transakcií, čo vyústilo do medziročného prepadu objemov o 20 – 30 % naprieč celou Európou vrátane Slovenska. Predaj BBC 1 a BBC 1 Plus je prvou významnou transakciou v kancelárskom segmente v Bratislave od vypuknutia pandémie. Predznamenáva tak míľnik v investičnej aktivite a očakávaných transakciách v kancelárskom segmente na Slovensku v roku 2021," zhodnotil vedúci tímu investičného poradenstva realitno-poradenskej spoločnosti JLL Rudolf Nemec.



Predaj oboch nehnuteľností je v súlade s plánom rakúskej skupiny CA Immo, ktorá sa v rámci aktuálnej divestičnej stratégie zbavuje vybraných aktív mimo svojich kľúčových investičných trhov. Získané prostriedky smeruje do developmentu nových projektov či realizácie ďalších akvizícií. Za posledné tri roky skupina opustila okrem Slovenska viacero európskych teritórií - Slovinsko, Bulharsko, Rusko, Ukrajinu a Chorvátsko. Ukončila tiež aktivity mimo hlavných miest v ďalších krajinách (Maďarsko, Rumunsko, Poľsko).