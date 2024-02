Woodside Energy: Dopyt po LNG vzrastie v nasledujúcej dekáde

New York 28. februára (TASR) - Globálny dopyt po skvapalnenom zemnom plyne (LNG) sa v nasledujúcom desaťročí zvýši zhruba o 50 %. Uviedla to spoločnosť Woodside Energy Group, najväčší austrálsky exportér LNG. Informovala o tom agentúra Bloomberg.



"Evidujeme signály postupného zvyšovania dopytu na trhoch rozvíjajúcich sa ázijských ekonomík," povedala šéfka Woodside Energy Meg O´Neillová v rozhovore pre Bloomberg. Dodala, že v určitých obdobiach počítajú aj s výrazným zvýšením ponuky, predpokladá však, že rast dopytu bude schopný toto zvýšené množstvo na trhu v najbližších rokoch absorbovať.



Výhľad je jedným z najoptimistickejších v energetickom sektore. V rámci neho sa momentálne diskutuje o úlohe plynu vo svete, v ktorom sa postupne prechádza na ekologickejšie zdroje energií.



Aj spoločnosť Shell očakáva výrazný rast dopytu po LNG, i keď svoju pôvodnú prognózu v polovici februára zrevidovala mierne nadol. Pôvodne počítala s tým, že v roku 2040 sa bude dopyt pohybovať v rozsahu 625 miliónov až vyše 700 miliónov ton LNG ročne. Pred dvomi týždňami však hornú hranicu pôvodného rozmedzia znížila na 685 miliónov ton ročne. Napriek tomu to stále predstavuje zvýšenie spotreby o viac než 50 %.