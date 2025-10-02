< sekcia Ekonomika
World Taste Award 2025 a úspech Slovenskej pražiarne
Slovenská pražiareň kávy EBENICA COFFEE získala zlato, striebro aj bronz.
Autor OTS
Modra 2. októbra (OTS) - Modranská pražiareň EBENICA COFFEE dosiahla nevídaný úspech. Až 5 káv, ktoré vznikli pod rukami skúsených slovenských pražiarov, získalo prestížne medaily World Taste Award 2025. Porota ocenila tri kávy zlatom, jednu striebrom a jednu bronzom. Vďaka tomu sa ich kávy zaradili medzi svetovú špičku s excelentnou kvalitou a chuťou.
World Taste Award každoročne odmeňuje výnimočné gastronomické produkty z celého sveta. Francúzska pečať kvality je dôkazom, že keď veci robíte s láskou a nadšením, zaslúžite si ocenenie od tých najskúsenejších. EBENICA COFFEE porotcov presvedčila, že aj v rodinnej pražiarni v srdci Modry môžu vznikať svetové produkty.
Na prelome jari a leta poslali z Modry do Francúzska 5 vzoriek kávy. Zastupovali pestrú škálu chutí a stupňov praženia, od tmavšie pražených káv s tabakovými tónmi až po acídnejšie arabicy, ideálne na filtrovanú prípravu.
Teraz dostali odpoveď, ktorá ich mimoriadne potešila – každá jedna prihlásená káva porotcov zaujala natoľko, že získala medailu World Taste Award. Tri kávy ocenili zlatom, jednu striebrom a jedna bude hrdo nosiť bronzovú medailu WTA.
Majiteľ pražiarne EBENICA Marek Fajčík.
„Teší nás to o to viac, že ide o single origin kávy a blendy, ktoré patria k našim stáliciam. EBENICA Intensivo a EBENICA Harmonelle chutia našim zákazníkom dokonca už od samého vzniku pražiarne v roku 2009. Cítime zadosťučinenie, že porota ocenila kávy, ktoré máme dlhodobo v predaji a zákazníci ich majú radi,“ prezradil majiteľ pražiarne Marek Fajčík.
Dodal, že mnohí výrobcovia sa do súťaží hlásia s jedným vyladeným produktom, na ktorom síce dlhodobo pracujú, no je pre nich príliš časovo či ekonomicky náročné mať ho v stálej ponuke. Takáto výhra nereflektuje realitu toho, čo vedia reálne priniesť zákazníkovi.
Because Taste Matters – tak znie heslo svetovej gurmánskej súťaže World Taste Award. Ktoré kávy z dielne pražiarne EBENICA COFFEE teda porotcov zaujali svojou chuťou natoľko, že sa im rozhodli udeliť medaily?
Medzi produkty, ktoré preukazujú senzačnú chuť a prvotriednu kvalitu – teda tie so zlatou WTA medailou, sa odteraz radia kávy EBENICA Intensivo, EBENICA Colombia La Secreta a EBENICA Ethiopia Dimtu Tero. Najvyššie hodnotenie zo spomínaných získal blend Intensivo, porota mu udelila 85 bodov zo 100:
„Chuťový profil blendu Intensivo je ako dobre zladená symfónia chutí, v ktorej sa prejavuje jemná acidita a bohatá hĺbka. Hoci jej nechýba sladkosť, zmes prináša výraznú silu – chute sa jemne prelínajú, no zároveň zostávajú jasne čitateľné, čím vytvárajú sofistikovanú a pútavú komplexnosť,“ uviedla porota v podrobnom hodnotení.
Zameriavali sa v ňom na 6 hlavných faktorov: porota hodnotila formu, vitalitu, chuťový dozvuk, textúru, arómu a celkovú prepracovanosť.
Slovné a bodové hodnotenie, ktoré podrobne analyzovalo všetkých 6 aspektov výberovej kávy, dostali aj EBENICA Colombia Felice Medellin (striebro) a EBENICA Harmonelle (bronz). Obe patria k chuťovo príjemným kávam s plným telom a bohatou cremou, čo si všimli aj porotcovia.
Šálky EBENICA
Jedna z najprestížnejších gastronomických súťaží vznikla len pred pár rokmi, rýchlo sa však stala zárukou kvality a výnimočnej chuti ocenených produktov. Bronzové, strieborné a zlaté nálepky s logom WTA znamenajú, že sa vám do rúk dostalo niečo, čo si zaslúži vašu pozornosť.
Každý prihlásený produkt posudzuje 18-členná porota samostatne a podľa prísnych kritérií. Nezáleží na tom, či ide o kávu z malej pražiarne alebo napríklad džem z veľkovýroby, všetky prihlášky majú férovú šancu uspieť.
Precízne hodnotenie vykonáva French Sensory Collective, porota zložená zo školených odborníkov. Cukrári, šéfkuchári, čokolatiéri, gastronomickí odborníci, analytici pracujúci s jedlom či dokonca mäsiari uplatňujú pri každom produkte prísnu senzorickú analýzu F.L.A.V.O.R.
Výsledkom je zoznam výnimočných, kvalitných a chutných produktov. V roku 2025 bolo ocenených 75 produktov z 21 krajín, čo dokazuje, že skvelá chuť nepozná hranice. Po prvýkrát sa medzi ne hrdo zaradila aj slovenská pražiareň EBENICA COFFEE.
„World Taste Award je moderné a komplexné ocenenie z mekky gastronómie – z Francúzska. Posilňuje dôveru a poskytuje jasné usmernenie pre spotrebiteľov aj obchodníkov,“ vysvetľuje majiteľ pražiarne.
„Vďaka za to, že do súťaží môžeme posielať naše kávy, ktoré zaujmú aj náročných gurmánov, patrí celej pražiarni a tímu EBENICA COFFEE. Ocenenia prijímame s nadšením, pokorou a túžbou robiť veci aj naďalej najlepšie, ako vieme,“ dodáva na záver Marek Fajčík.
Viac informácií o súťaži a ocenených produktoch nájdete na worldtasteaward.com a ebenica.sk.
Autor: Simona Mlyniská, EBENICA COFFEE
