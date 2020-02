Worldline prevezmú Ingenico, fúziou vznikne najväčšia európska firma

Paríž 3. februára (TASR) - Platobná spoločnosť Worldline prevezme svojho konkurenta Ingenico. Fúzia vytvorí najväčšiu európsku platobnú spoločnosť.



Firma Worldline vznikla z francúzskej IT spoločnosti Atos. Prevzatie francúzskeho rivala Ingenico jej má pomôcť odraziť zvyšujúcu sa konkurenciu v sektore zo strany internetových a telekomunikačných firiem.



Rastúce používanie smartfónov pri online platbách a úspech Apple Pay či Google Pay spôsobili zvýšenie konkurencie v platobnom odvetví, čo donútilo firmy pôsobiace v ňom, aby fúziami a akvizíciami rozširovali svoju pôsobnosť a znižovali náklady.



Tržby globálneho platobného odvetvia by v roku 2023 mali dosiahnuť 3 bilióny USD (2,71 bilióna eur). Zvyšuje sa totiž popularita digitálnych platieb na úkor hotovosti.



V roku 2019 kúpila spoločnosť Fiserv firmu First Data Corp za 22 miliárd USD a Fidelity National Information Services (FIS) prevzala Worldpay za približne 35 miliárd USD. Obe spoločnosti tak konsolidovali svoje pozície ako dvoch najväčších globálnych hráčov.



Prevzatie Ingenica hodnotí firmu na 7,8 miliardy eur a bezprostredne podporí zisk na akciu Worldline. Očakáva, že fúzia do roku 2024 prinesie úspory okolo 250 miliónov eur. Kúpna cena je o 16 % vyššia v porovnaní s trhovou hodnotou (6,7 miliardy eur), ktorú mala firma v piatok (31. 1.) na konci obchodovania. Transakciu ešte musia schváliť regulačné úrady a uzavrieť by sa mala v 3. kvartáli 2020.



Worldline v rámci prvej ponuky na odkúpenie núka podielnikom firmy Ingenico 11 akcií Worldline a 160,5 eura v hotovosti za 7 akcií Ingenico. Bude aj druhá ponuka, v jej rámci by sa 29 akcií Ingenico menilo za 56 akcií Worldline, čo by znamenalo 123,10 eura za akciu Ingenico.



Akcia Ingenico v skorom obchodovaní vyskočila o 11,2 % na 117 eur. Akcia Worldline klesla o 4,2 %, investori sa totiž obávajú, že Worldline zaplatí za Ingenico príliš veľa.



Po dokončení transakcie budú bývalí akcionári Worldline vlastniť v novej firme 65 % a akcionári Ingenico 35 %. Výkonným riaditeľom sa stane šéf Worldline Gilles Grapinet a nevýkonným prezidentom predstavenstva prezident Ingenico Bernard Bourigeaud.



(1 EUR = 1,1052 USD)