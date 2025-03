Worldline spúšťa na Slovensku službu Tap To Pay na iPhone

Bratislava 18. marca (OTS) - Worldline [Euronext: WLN], globálny líder v platobných službách dnes oznámil, že spúšťa službu Tap to Pay na iPhone pre podnikateľov a firmy na celom Slovensku. Tap to Pay na iPhone umožňuje podnikateľom a firmám všetkých veľkostí na Slovensku prijímať všetky formy bezkontaktných platieb, vrátane bezkontaktných kreditných a debetných kariet, Apple Pay a iných digitálnych peňaženiek, iba s iPhone a aplikáciou Worldline Tap on Mobile – bez potreby akéhokoľvek ďalšieho hardvéru alebo platobného terminálu.Technológia Apple Tap to Pay na iPhone využíva zabudované funkcie iPhone (model XS alebo novší), aby zabezpečila súkromie a bezpečnosť údajov zákazníkov, podnikateľov a firiem. Pri spracovaní platby Apple neukladá čísla kariet ani informácie o transakciách na svojich serveroch.Používanie Tap to Pay na iPhone s aplikáciou Worldline Tap on Mobile je jednoduché, bezpečné a súkromné. Pri platení obchodníci jednoducho požiadajú zákazníkov, aby priložili preferovanú bezkontaktnú platobnú metódu k iPhone obchodníka a platba bude bezpečne dokončená pomocou technológie NFC.Služba Tap to Pay na iPhone môže byť použitá samostatne, zároveň aj ako alternatíva k existujúcemu platobnému terminálu. Predajcovia môžu využiť svoj iPhone na dokončenie platby kdekoľvek v obchode, čo prináša zákazníkom osobnejší a plynulejší nákupný zážitok. Medzi ďalšie oblasti, kde je možné využiť túto službu patria napríklad cateringové služby, donáškové služby, taxi služby alebo obchodníci na trhoch.: " Tap to Pay na iPhone umožňuje slovenským zákazníkom používať platobné riešenie, ktoré je jednoduché na nastavenie a používanie. Obchodníci si môžu jednoducho stiahnuť aplikáciu Worldline Tap on Mobile pre iOS z Apple App Store na modeloch iPhone XS alebo novších, s najnovšou verziou iOS, a začať prijímať bezkontaktné platby za pár minút.