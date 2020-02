Biely dom žiada Kongres o 2,5 miliardy USD na boj proti koronavírusu

Washington 25. februára (TASR) - Biely dom plánuje použiť celkovo 2,5 miliardy dolárov na celosvetový boj proti epidémii nového koronavírusu šíriaceho sa z Číny. Informovali o tom v noci na utorok denník The Washington Post a agentúra AFP.



Administratíva prezidenta Donalda Trumpa podľa The Washington Post požiadala Kongres o núdzový balík opatrení v hodnote 1,8 miliardy dolárov. Ide o vyčlenenie 1,25 miliardy dolárov pre americké ministerstvo zdravotníctva a sociálnej starostlivosti, ako aj presun ďalších 535 miliónov dolárov pôvodne vyčlenených na boj proti ebole.



Biely dom však uviedol, že očakáva použitie celkove 2,5 miliardy dolárov. Ďalšie peniaze chce získať od iných vládnych agentúr, ako aj v rámci prehodnotenia priorít v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb.



Podľa opozičnej Demokratickej strany ide o príliš nízku sumu. Výbor Snemovne reprezentantov pre rozpočtové prostriedky opatrenie označil za "žalostne nedostatočné".



"Napriek naliehavým upozorneniam Kongresu a komunity verejného zdravotníctva Trumpovej administratíve trvalo týždne, kým požiadala o tento núdzový balík opatrení," uviedla predsedníčka výboru Nita Loweyová. "Je veľmi znepokojujúce, že reakciou je teraz vyplieniť peniaze, ktoré Kongres určil pre ďalšie rozhodujúce priority v oblasti verejného zdravia," dodala.



Podľa The Washington Post sa finančné prostriedky použijú na oblasti, ako sú laboratórne testy, karanténa, výskum a vývoj vakcín, ale aj na podporu postihnutých štátov.



Mnohé provincie v Číne hlásili nulový počet nových nakazených niekoľko dní po sebe, takže Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v pondelok uviedla, že epidémia koronavírusu v Číne už "dosiahla vrchol". Podľa WHO má vírus potenciál spôsobiť pandémiu, ale tá ešte nenastala.



V ďalších krajinách mimo územia Číny hlásili doteraz vyše 2000 nakazených a 30 mŕtvych. Spojené štáty potvrdili doposiaľ 53 prípadov infekcie vírusom.