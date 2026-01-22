< sekcia Ekonomika
Wright: Svet potrebuje zvýšiť produkciu ropy na viac než dvojnásobok
Davos 22. januára (TASR) - Svet potrebuje zvýšiť produkciu ropy na viac než dvojnásobok, povedal na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) v Davose americký minister energetiky Chris Wright. Zároveň skritizoval Európsku úniu, ako aj americký štát Kalifornia, za „vyhadzovanie peňazí“ na podľa neho „neefektívnu zelenú energiu“. Informovala o tom agentúra Reuters.
V minulých rokoch sa počas diskusií na WEF riešila najmä otázka zníženia emisií a podpory nízkouhlíkových projektov. Tentoraz sa však Wright a šéfka americkej ropnej spoločnosti Occidental Vicki Hollubová zamerali na podporu produkcie ropy, pričom podľa nich bude svet od tejto suroviny závislý ešte dlhé roky.
Wright poukázal aj na investície do ťažby plynu. Uviedol, že práve rast produkcie a veľké investície do terminálov na skvapalnený zemný plyn (LNG) umožnili USA nahradiť po začatí vojny na Ukrajine ruský plyn v Európe. Dodal však, že environmentálne pravidlá pre firmy v Európskej únii predstavujú riziko pre spoluprácu s USA. Preto americká vláda pracuje s európskymi partnermi na odstránení týchto prekážok, dodal.
Wright okrem toho skritizoval aj energetickú politiku Kalifornie, ktorá podľa neho pripomína tú európsku a ktorá je zodpovedná za zvyšovanie cien energií pre obyvateľov. Hollubová v tejto súvislosti poukázala práve na regulácie v Kalifornii za dôvod, pre ktorý sa firma Occidental v roku 2014 zo štátu stiahla.
Kalifornia plánuje zatvoriť dve rafinérie, ktoré sa na produkcii benzínu podieľajú takmer pätinou, čo zvyšuje tlak na guvernéra Gavina Newsoma, aby urobil niečo s rastúcimi cenami palív. Navyše, produkcia ropy v Kalifornii klesla za 40 rokov na zhruba štvrtinu. V roku 1985 a v tomto štáte vyťažilo 1,1 milióna barelov ropy denne (1 barel = 159 litrov), v roku 2024 však produkcia dosiahla iba 300.000 barelov/deň. V septembri preto kalifornskí zákonodarcovia schválili návrh zákona na otvorenie stoviek nových ropných vrtov v rámci štátu.
