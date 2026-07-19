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Wright: USA zabezpečia voľnú plavbu v Hormuzskom prielive
Podľa ministra denne prichádza z oblasti Blízkeho východu približne 14 miliónov barelov ropy, pričom sedem miliónov barelov sa prepravuje cez Hormuzský prieliv a zvyšok ropovodmi.
Autor TASR
New York 19. júla (TASR) - Spojené štáty uprednostňujú zabezpečenie voľnej plavby v Hormuzskom prielive prostredníctvom mierovej dohody s Iránom, dosiahnu to však aj bez nej, uviedol v nedeľu americký minister energetiky Chris Wright. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
„Prezident Trump to chce ukončiť mierovou dohodou s Iránom, ale na to sú potrebné dve strany. Ak sú pripravení to urobiť, tak to skončí. Ak nie, budeme naďalej zabezpečovať tok dopravy cez prieliv bez spolupráce Iránu,“ povedal Wright v rozhovore pre televíziu ABC News. Podľa ministra denne prichádza z oblasti Blízkeho východu približne 14 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov) ropy, pričom sedem miliónov barelov sa prepravuje cez Hormuzský prieliv a zvyšok ropovodmi. „To sú dve tretiny objemu dopravy spred konfliktu, čo je výrazný nárast v porovnaní s marcom,“ priblížil minister.
Spojené štáty a Izrael zaútočili na Irán 28. februára. V júni Washington a Teherán podpísali memorandum o porozumení, ktoré predpokladá okamžité prímerie na všetkých frontoch vrátane Libanonu. USA však v noci na 8. júla obnovili rozsiahle útoky na Irán, pričom ho obvinili z porušovania existujúcich dohôd týkajúcich sa Hormuzského prielivu. Teherán v odvete útočil na ciele v arabských krajinách, kde majú USA svoje vojenské základne. V útokoch na blízkovýchodných spojencov Washingtonu Irán pokračoval aj v nedeľu.
„Prezident Trump to chce ukončiť mierovou dohodou s Iránom, ale na to sú potrebné dve strany. Ak sú pripravení to urobiť, tak to skončí. Ak nie, budeme naďalej zabezpečovať tok dopravy cez prieliv bez spolupráce Iránu,“ povedal Wright v rozhovore pre televíziu ABC News. Podľa ministra denne prichádza z oblasti Blízkeho východu približne 14 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov) ropy, pričom sedem miliónov barelov sa prepravuje cez Hormuzský prieliv a zvyšok ropovodmi. „To sú dve tretiny objemu dopravy spred konfliktu, čo je výrazný nárast v porovnaní s marcom,“ priblížil minister.
Spojené štáty a Izrael zaútočili na Irán 28. februára. V júni Washington a Teherán podpísali memorandum o porozumení, ktoré predpokladá okamžité prímerie na všetkých frontoch vrátane Libanonu. USA však v noci na 8. júla obnovili rozsiahle útoky na Irán, pričom ho obvinili z porušovania existujúcich dohôd týkajúcich sa Hormuzského prielivu. Teherán v odvete útočil na ciele v arabských krajinách, kde majú USA svoje vojenské základne. V útokoch na blízkovýchodných spojencov Washingtonu Irán pokračoval aj v nedeľu.