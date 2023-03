WSJ: UBS je blízko k dohode o prevzatí Credit Suisse

Zürich 19. marca (TASR) - UBS je blízko k dohode o prevzatí Credit Suisse, uviedol Wall Street Journal (WSJ). Rokovania o fúzii sú súčasťou naliehavého úsilia švajčiarskych a svetových regulátorov o obnovenie dôvery v bankový systém. Podľa zdrojov oboznámených so záležitosťou by sa dohoda o fúzii mohla uzavrieť ešte v nedeľu. Regulačné orgány údajne ponúkli, že upustia od požiadavky na obvyklé hlasovanie akcionárov. Snažia sa totiž urýchliť dohodu o prevzatí.



Už v sobotu (18. 3.) sa objavili správy, že švajčiarske regulačné úrady chcú mať riešenie pre Credit Suisse ešte pred pondelkovým (20. 3.) otvorením trhov.



Dôvodom snáh o nájdenie urgentného riešenia sú podľa jedného zo zdrojov rýchlo sa zhoršujúce vyhliadky Credit Suisse, ktorá v uplynulom období čelila odlevu v objeme 10 miliárd USD (9,41 miliardy eur) denne. Regulačné orgány sa preto obávajú, že banka by sa už na budúci týždeň mohla dostať do platobnej neschopnosti, čo by ešte prehĺbilo turbulencie v bankovom sektore a zasiahlo aj ďalšie finančné inštitúty.



V sobotu večer sa stretla švajčiarska vláda na krízovom zasadnutí, na ktorom riešila problémy Credit Suisse bez toho, aby po ňom vydala konkrétne vyhlásenia o možných rozhodnutiach.



Očakáva sa, že švajčiarske orgány dosiahnu aspoň hrubú dohodu ešte pred pondelkovým otvorením trhu. Finančný regulátor FINMA aj Švajčiarska národná banka (SNB) sa k tomu odmietli vyjadriť. Hovorkyňa švajčiarskeho ministerstva financií uviedla, že ministerstvo nekomentuje fámy.



(1 EUR = 1,0623 USD)