Barometer globálneho obchodu s tovarom zaznamenal rekordnú úroveň

Ženeva 18. augusta (TASR) – Svetový obchod s tovarom sa podľa všetkého rýchlo zotavuje z prudkého prepadu v minulom roku po nástupe pandémie nového koronavírusu. Poukázali na to najnovšie údaje, ktoré zverejnila Svetová obchodná organizácia (WTO).



Organizácia so sídlom v Ženeve informovala, že jej barometer globálneho obchodu s tovarom dosiahol 110,4 bodu. To je najvyššia hodnota barometra od jeho prvého zverejnenia v júli 2016, dodala WTO.



Všetky komponenty barometra dosiahli v ostatnom mesiaci vyše 100 bodov, čo signalizuje výrazné zotavovanie globálneho obchodu. Napríklad čiastkový komponent pre leteckú nákladnú dopravu dosiahol 114 bodov a pre kontajnerovú lodnú dopravu 110,8 bodu.



Do vývoja obchodu v nasledujúcom období však stále môže zasiahnuť zhoršenie pandemickej situácie. Podľa WTO COVID-19 aj naďalej zostáva pre vyhliadky svetového obchodu najväčšou hrozbou, keďže nové vlny infekcií môžu veľmi ľahko podkopať akékoľvek zotavenie.