WTO: Celý svet by sa mal pripraviť na presmerovanie obchodných tokov

Berlín 17. apríla (TASR) - Colnú politiku vlády USA predstavuje výzvu pre Európu a celý svet, ktorý by sa mal pripraviť na presmerovanie tokov v medzinárodnom obchode, vyhlásil vo štvrtok hlavný ekonóm Svetovej obchodnej organizácie (WTO) Ralph Ossa. Zároveň platí, že „akokoľvek sú USA dôležité, predstavujú len 13 % svetového dovozu, čo znamená, že 87 % dovozu je vo zvyšku sveta,“ povedal Ossa v rozhovore pre nemeckú rozhlasovú stanicu Bayerischer Rundfunk. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Podľa hlavného ekonóma WTO je prepad svetového obchodu najväčší v Severnej Amerike, teda v Spojených štátoch, Kanade a Mexiku. Zároveň je dôležité reagovať na presmerovanie obchodných tokov, keďže napríklad Čína bude pravdepodobne posielať do Európy veľa tovaru, ktorý by inak vyvážala do USA, pokračoval Ossa, podľa ktorého WTO očakáva, že čínsky vývoz do Európy v tomto roku vzrastie o 6 %. Na druhej strane, ak sa bude z Číny dovážať podstatne menej textilu, odevov a elektrických spotrebičov, môžu sa otvoriť nové možnosti vývozu do USA.



WTO predpokladá, že bilaterálny obchod medzi Čínou a USA klesne o 80 %, povedal Ossa „Dôvodom, prečo to nebude mať taký významný vplyv na svetový obchod, je skutočnosť, že Čína a USA, čiže bilaterálny obchod medzi týmito dvoma krajinami, predstavuje len približne 3 % svetového obchodu,“ priblížil ekonóm.



WTO v stredu (16. 4.) varovala pred poklesom svetového obchodu v dôsledku colného sporu. Očakáva, že objem svetového obchodu sa v tomto roku zníži o 0,2 % a v najhoršom prípade až o 1,5 %. WTO znížila svoju prognózu tohtoročného globálneho hospodárskeho rastu na 2,2 %, zatiaľ čo pred oznámením ciel zo strany USA očakávala rast na úrovni 2,8 %.