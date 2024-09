WTO: Clá majú tendenciu viac zasiahnuť chudobných

Ženeva 9. septembra (TASR) - Dovozné clá majú tendenciu viac zasahovať domácnosti s nízkymi príjmami. Uviedla to v pondelok vo svojej správe Svetová obchodná organizácia (WTO). TASR informáciu prevzala z Reuters.



Generálna riaditeľka WTO Ngozi Okonjo-Iweala skonštatovala, že správa o svetovom obchode v roku 2024 opätovne potvrdila úlohu obchodu pri znižovaní chudoby a zdieľaní prosperity. To je "v rozpore so súčasným módnym názorom", že obchod vytvára nerovnejší svet.



V celosvetovom meradle majú reštriktívne obchodné politiky často neprimeraný vplyv na domácnosti s nízkymi príjmami, ženy a menšie firmy, ktoré môžu zápasiť so zvýšenými fixnými nákladmi, upozorňuje WTO.



USA sú pripravené zvýšiť clá na celý rad dovážaných čínskych produktov vrátane štvornásobného zvýšenia colnej sadzby pre elektrické vozidlá vyrobené v Číne až na 100 %. Aj Kanada nasledovala USA a zdvihla clá na elektromobily z Číny na 100 % a Európska únia (EÚ) zaviedla svoje vlastné clá na ich dovoz.



Čína reagovala vyšetrovaním dovozu mliečnych výrobkov, bravčového mäsa, brandy a repky z Kanady a EÚ.



Medzitým kandidát na prezidenta Donald Trump navrhuje zaviesť clo vo výške 10 % na všetok dovoz do USA a vyššiu sadzbu na dovoz z Číny.



WTO vo svojej správe uvádza, že celkovo domácnosti s nízkymi príjmami zvyčajne čelia väčšej záťaži v dôsledku vyšších ciel.



V USA sa spotrebný tovar z Číny, ktorý je teraz oslobodený od dovozných ciel, posiela prevažne do regiónov s nízkymi príjmami, z čoho majú prospech chudobnejšie domácnosti.



Bohatšie domácnosti majú väčší podiel na spotrebe drahšieho tovaru z vyspelých ekonomík, píše v správe WTO.



Protekcionistická politika môže zlyhať, pretože často vedie k vyšším domácim cenám, ktoré znižujú spotrebu. Môže takisto viesť k škodlivým odvetným opatreniam.



Potom sa ukáže, že clá je z politického hľadiska ťažké odstrániť, aj keď nie je potrebná žiadna ochrana pre daný sektor vo forme dovozných ciel.



WTO dodáva, že protekcionizmus nie je efektívnou cestou, ale drahým spôsobom ochrany konkrétnych pracovných miest, ktorý môže zvýšiť náklady pre iné sektory a riskovať odvetu zo strany nespokojných partnerov.