WTO: Clá majú vo všeobecnosti negatívny vplyv na ekonomiku

Ženeva 13. apríla (TASR) - Podľa Svetovej obchodnej organizácie (WTO) clá, od ktorých si niektoré vlády sľubujú pozitívny vplyv na domácu ekonomiku, nefungujú. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



K tomuto záveru dospel hlavný ekonóm WTO Ralph Ossa vo svojom blogu, pričom vo svojom príspevku nespomína USA, ktoré chcú podporiť domácu výrobu vysokými clami. „V podstate sú clá celkom jednoduché: zvyšujú cenu dovážaného tovaru,“ uviedol Ossa. To má vplyv na ceny, mzdy, výmenné kurzy a obchodné toky.



Clá síce môžu zvýhodniť domáce priemyselné odvetvia, ktoré konkurujú tovarom z dovozu. To však spôsobuje odlev pracovnej sily a kapitálu z exportného sektora. Expanzia domáceho priemyslu tiež zvyšuje mzdy. To zvyšuje náklady exportných firiem, ktoré sú potom menej konkurencieschopné na medzinárodných trhoch.



Ossa opísal aj vplyv ciel na menu. Clá obmedzujú domáci dopyt po výrobkoch, na ktoré sa vzťahujú clá. To znižuje dopyt po zahraničných menách a vedie k zhodnoteniu domácej meny. Hoci clá môžu zmeniť obchod v jednotlivých sektoroch alebo bilaterálne, empirické štúdie ukázali, že majú len malý celkový vplyv na celkové obchodné nerovnováhy, uviedol Ossa.



„Clá nie sú len nástrojom na zvýšenie príjmov alebo ochranu domáceho priemyslu - sú politickou pákou s ďalekosiahlymi a často nezamýšľanými dôsledkami. Ich krátkodobá príťažlivosť môže zakryť dlhodobé náklady týkajúce sa inflácie, konkurencieschopnosti a medzinárodnej spolupráce.“