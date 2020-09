WTO: Clá USA na čínske tovary porušujú medzinárodné obchodné pravidlá

New York 16. septembra (TASR) - Svetová obchodná organizácia (WTO) v utorok (15. 9.) rozhodla, že dodatočné clá, ktoré USA uvalili v roku 2018 na čínske tovary, porušujú medzinárodné obchodné pravidlá.



Trojčlenný panel expertov WTO uviedol, že Washington v roku 2018 porušil globálnu reguláciu, keď zaviedol clá na čínske tovary v hodnote 200 miliárd USD (168,18 miliardy eur). Podľa panelu Washington adekvátne nevysvetlil, prečo boli tieto opatrenia oprávnenou výnimkou.



Administratíva prezidenta Donalda Trumpa tvrdí, že clá zavedené pred dvomi rokmi sú oprávnené, keďže Čína kradne duševné vlastníctvo a núti firmy z USA k transferu technológií, aby mali prístup na čínsky trh.



"Spojené štáty nesplnili dôkazné bremeno a nepreukázali, že tieto opatrenia majú predbežné oprávnenie," uviedol panel WTO. Podľa panelu clá USA porušili obchodné pravidlá, pretože boli aplikované len na Čínu a boli vyššie než dohodnuté maximum, pričom Washington nevysvetlil, prečo by mali byť oprávnenou výnimkou.



"Správa panelu potvrdzuje, čo Trumpova administratíva hovorí už štyri roky: WTO absolútne nedokáže zastaviť škodlivé čínske technologické praktiky," reagoval na rozhodnutie WTO obchodný predstaviteľ USA Robert Lighthizer. Čínske ministerstvo obchodu uviedlo, že Peking podporuje multilaterálne obchodný systém a rešpektuje pravidlá a rozhodnutia WTO a dúfa, že Washington urobí to isté.



Rozhodnutie panelu však nebude mať žiaden bezprostredný vplyv na spomínané clá USA, je totiž len začiatkom procesu, ktorý môže trvať roky, kým WTO schváli odvetné opatrenia, ktoré Čína už aj tak prijala. USA sa proti rozhodnutiu zrejme odvolajú. Problémom je, že apelačný súd, teda odvolací orgán WTO, je od polovice vlaňajšieho decembra nefunkčný. Spojené štáty totiž zablokovali voľbu sudcov. Celkovo 7-členný orgán má tak teraz iba jedno obsadené miesto, pričom na rozhodovanie potrebuje mať minimálne troch sudcov.



(1 EUR = 1,1892 USD)