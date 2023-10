WTO: Konflikt medzi Izraelom a Hamasom tvrdo zasiahne svetový obchod

Marrakéš 13. októbra (TASR) - Šéfka Svetovej obchodnej organizácie (WTO) Ngozi Okonjo-Iwealová dúfa v skoré ukončenie konfliktu medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas, pričom varovala, že rozšírenie konfliktu na celý región bude mať "skutočne vážne dôsledky" na svetový obchod. Informovala o tom agentúra Reuters.



Okonjo-Iwealová na výročnom stretnutí Medzinárodného menového fondu (MMF) a Svetovej banky v marockom Marrakéši uviedla, že násilie na Blízkom východe sa môže stať ďalším faktorom ohrozujúcim svetový obchod. K tým doterajším patria vysoké úrokové sadzby, kríza na čínskom realitnom trhu a Ruskom vedená vojna na Ukrajine. "Dúfame, že sa to čoskoro skončí. Najviac sa obávame rozšírenia konfliktu, keďže to by malo skutočne vážne dôsledky pre svetový obchod," povedala šéfka WTO.



Svetová obchodná organizácia minulý týždeň výrazne zhoršila prognózu vývoja globálneho obchodu v tomto roku. Ako dôvod uviedla pretrvávajúcu infláciu, vyššie úrokové sadzby, spomaľujúci sa rast čínskej ekonomiky a vojnu na Ukrajine. Ešte v apríli počítala na tento rok s rastom svetového obchodu o 1,7 %, teraz očakáva, že rast dosiahne iba 0,8 %.



V prípade budúceho roka prognózu zlepšila, avšak iba mierne. Pôvodne počítala s rastom o 3,2 %, v novej prognóze odhaduje zrýchlenie rastu svetového obchodu na 3,3 %.