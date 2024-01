WTO má obavy o obchod a Taliansko o prístavy pre krízu v Červenom mori

Davos/Miláno 17. januára (TASR) - Šéfka Svetovej obchodnej organizácie (WTO) Ngozi Okonjo-Iwealaová je "menej optimistická", pokiaľ ide o svetový obchod v roku 2024. Poukázala pritom na napätie v Červenom mori. Taliansko sa zase obáva, že jeho prístavy v dôsledku toho prídu o časť klientov. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Podľa generálnej riaditeľky WTO slabší globálny ekonomický rast, zhoršenie geopolitického napätia, kríza v Červenom mori a problémy v Panamskom prieplave znamenajú, že organizácia je "menej optimistická" vo veci vývoja obchodu. Okonjo-Iwealaová to uviedla na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) vo švajčiarskom Davose, kde politické a ekonomické elity diskutujú o globálnych výzvach.



WTO pred masívnym útokom Hamasu na Izrael vlani v októbri a pred následným vypuknutím vojny v Gaze predpovedala rast svetového obchodu o 0,8 % v roku 2023 a 3,3 % v tomto roku. Okonjo-Iwealaová však v Davose varovala, že číslo pre rok 2024 bude v budúcich prognózach nižšie. Nové prognózy pre tento rok však budú pripravené až na budúci mesiac alebo neskôr.



Útoky jemenských húsíjských povstalcov na námornú dopravu v Červenom mori narušili životne dôležitú obchodnú cestu, zatiaľ čo Panamský prieplav postihlo najhoršie sucho za celé desaťročia a prinútilo tamojšie úrady spomaliť tranzit.



Agentúra Reuters uviedla, že Taliansko má obavy, aby prípadná dlhotrvajúca kríza v Červenom mori neprekreslila trasy a natrvalo nepresunula časť dopravy zo Stredozemného mora.



Preprava cez Červené more a Suezský kanál predstavuje až 15 % svetovej lodnej dopravy. Taliansko v uplynulých rokoch využilo svoju pozíciu v centre Stredozemného mora, aby získalo väčší podiel z prepravy tovarov cez Suezský prieplav na trhy v Európe.



Údaje z think-tanku SRM ukazujú, že približne 40 % talianskeho medzinárodného námorného obchodu závisí od tejto trasy, čo v roku 2022 predstavovalo približne 154 miliárd eur. Náhradná trasa okolo Mysu dobrej nádeje na juhu Afriky, ktorá predĺži cestu o 10 až 20 dní, zároveň znamená, že lode na ceste do severnej Európy obídu Stredozemné more.



"Obávame sa, že naši nemeckí, rakúski a maďarskí zákazníci, ktorých sme v minulých rokoch odlákali zo severoeurópskych prístavov, sa tam vrátia," povedal Zeno D'Agostino, vedúci prístavného úradu v Terste. Uviedol tiež, že niektorí vývozcovia, najmä tovarov vyššej hodnoty, zvažujú prepravu do Ázie po železnici, ktorá trvá približne polovicu času, no je drahšia.



Dovoz z Ázie je pre mnohé talianske podniky kľúčový a narastajú obavy, že kríza v Červenom mori by mohla ovplyvniť aktivity priemyslu. Niektoré odvetvia môžu čeliť problémom s dodávkami už koncom februára alebo začiatkom marca, tvrdia experti.