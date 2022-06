WTO na ministerskej konferencii zatiaľ nedosiahla žiadnu dohodu

Ženeva 14. júna (TASR) - Svetová obchodná organizácia (WTO) na svojej prvej ministerskej konferencii od decembra 2017 hneď v pondelok (13. 6.) narazila na problémy pri pokusoch o kompromis v otázke zrušenia práv duševného vlastníctva na vakcíny proti ochoreniu COVID-19. TASR správu prevzala z AFP.



Hľadanie úlohy WTO v boji proti pandémii sa v pondelok skomplikovalo, keďže ministri sa nedokázali dohodnúť na znení textu, ktorý by dočasne zrušil patenty na vakcíny proti novému koronavírusu.



Boj proti pandémii je pritom jednou z hlavných tém 12. ministerskej konferencie globálnej obchodnej organizácie, ktorá sa koná od nedele do stredy (12. - 15. 6.) v jej sídle v Ženeve.



Vážne námietky zo strany niektorých krajín, v ktorých sídlia veľké farmaceutické spoločnosti, ako sú Británia a Švajčiarsko, zastavili dohodu. Problémom WTO je, že sa rozhodnutia prijímajú skôr konsenzom ako väčšinou.



Veľké svetové farmaceutické firmy sú proti tejto myšlienke a trvajú na tom, že zrušenie patentov ochromí investície a inovácie. Argumentujú tiež, že svet má teraz skôr prebytok vakcín ako nedostatok.



"Pretrváva opatrný optimizmus, pokiaľ ide o dosahovanie výsledkov na tejto ministerskej konferencii," povedal hovorca WTO Daniel Pruzin novinárom na záver pondelňajších rokovaní o rôznych témach.



Dohodnutý text o výnimke pri vakcínach sa "približuje, ale vyžaduje si to trochu viac práce", povedal, pričom rozhovory označil za stále "problematické".



Konferencia je zároveň veľmi dôležitým momentom pre novú šéfku WTO Ngozi Okonjo-Iwealovú od jej nástupu do funkcie v marci 2021. Snaží sa totiž "vdýchnuť nový život" organizácii, ktorá už roky prešľapuje na mieste.



Aktivisti WTO vyčítajú, že nedokáže reagovať na pandémiu a nie je schopná dosiahnuť nič iné ako maximalizáciu zisku pre korporácie.



Ďalšími témami ministerskej konferencie WTO sú reforma samotnej organizácie, zníženie dotácií na rybolov a riešenie potravinovej bezpečnosti.