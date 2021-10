Obchod s tovarom už prekračuje úroveň pred pandémiou

Na archívnej snímke Ngozi Okonjo-Iweala. Foto: TASR/AP

Ženeva 4. októbra (TASR) - Oživenie globálnej ekonomickej aktivity podporilo obchod s tovarom, ktorý už prekonal svoj vrchol pred pandémiou nového koronavírusu. Oznámila to v pondelok Svetová obchodná organizácia (WTO) pri aktualizácii svojich prognóz na roky 2021 a 2022.uvádza sa vo vyhlásení organizácie pre globálny obchod.Výrazné medziročné tempo rastu obchodu s tovarom v roku 2021 je spôsobené predovšetkým jeho kolapsom v minulom roku 2020, keď obchod dosiahol v 2. štvrťroku dno.Očakáva sa však, že jeho rast sa postupne zmierni, pretože obchod s tovarom sa vráti k dlhodobému trendu, ktorý bol pred vypuknutím krízy spojenej s ochorením COVID-19.Problémy na strane ponuky, ako je nedostatok polovodičov a zápchy v prístavoch, môžu síce ešte zvýšiť napätie v dodávateľských reťazcoch, ale je nepravdepodobné, že by mali veľký vplyv na globálne agregáty, uviedli experti WTO. Dodali, že najväčšie riziká možného poklesu obchodu predstavuje samotná pandémia.povedala generálna riaditeľka WTO Ngozi Okonjo-Iweala.povedala.Zatiaľ čo sa regióny s prístupom k vakcínam a dostatočným fiškálnym priestorom silne zotavujú, chudobnejšie regióny, ktoré majú väčšinu populácie nezaočkovanú, podľa šéfky WTO zaostávajú.Okonjo-Iweala uviedla, že v poradí 12. ministerská konferencia WTO sa bude konať v Ženeve od 30. novembra do 3. decembra 2021 a jedným z jej hlavných cieľov je posunúť dlho zablokované rokovania o dotáciách pri rybolove „cez cieľovú čiaru“.Bývalá nigérijská ministerka financií a zahraničných vecí začala v marci svoje štvorročné funkčné obdobie na čele WTO. Odmietla však ako falošné správy, podľa ktorých sa vyhrážala demisiou, ak sa pri rokovaniach, ktoré v rámci WTO už dlho viaznu, nedosiahne žiadny pokrok.