WTO: Obchodné vojny budú mať katastrofálne dôsledky pre ekonomiku

Davos 23. januára (TASR) - Obchodné vojny, ktoré by vzišli z odvetných opatrení voči plánovaným clám nového amerického prezidenta Donalda Trumpa, budú mať pre vývoj svetovej ekonomiky katastrofálne dôsledky. Povedala to vo štvrtok na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) vo švajčiarskom Davose šéfka Svetovej obchodnej organizácie (WTO) Ngozi Okonjo-Iwealaová, ktorá zároveň účastníkov fóra vyzvala, aby sa ich krajiny vyhli odvetným krokom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Bývalá nigérijská ministerka financií odštartovala tento rok svoje druhé funkčné obdobie na čele WTO. Organizáciu tak bude viesť v napätom období, keď sa do Bieleho domu vrátil republikán Donald Trump, ktorý sa netají tým, že americkú ekonomiku chce podporiť aj uvalením nových ciel na dovoz tovarov zo zahraničia. Jeho plány tak výrazne zvyšujú riziko obchodných vojen.



"Ak dôjde k odvetným opatreniam a dostaneme sa tam, kde sme boli v 30. rokoch minulého storočia, straty na globálnom HDP dosiahnu dvojciferné hodnoty. To bude katastrofa a zaplatíme za to všetci," povedala Okonjo-Iwealaová. Poukázala tak na situáciu medzi dvomi svetovými vojnami, keď viaceré krajiny prijali odvetné obchodné obmedzenia v reakcii na americký zákon Smoot-Hawley Tariff Act, ktorým Washington zaviedol dovozné clá až do výšky 63 % s cieľom chrániť americké firmy a farmárov. Výsledkom bolo ochromenie svetového obchodu.



"Členským krajinám WTO často hovoríme, že majú aj iné možnosti. Aj keď by k uvaleniu ciel došlo, je potrebné zachovať pokoj," povedala šéfka WTO a opäť vyzvala štáty, aby preskúmali svoje možnosti a na riešenie sporov využili systém WTO. Tento systém však od roku 2019 funguje iba čiastočne, a to práve pre kroky USA, keď za prvého funkčného obdobia Donalda Trumpa Spojené štáty zablokovali menovanie sudcov do odvolacieho orgánu WTO, ktorý rozhoduje o obchodných sporoch.