WTO: Obmedzenia v obchode súvisiace s pandémiou klesajú

Ženeva 28. júna (TASR) - Členovia skupiny G20, dvadsiatich najväčších ekonomík sveta, zrušili takmer polovicu obmedzení v obchode, ktoré zaviedli v reakcii na pandémiu nového koronavírusu. Vyplýva to zo správy, ktorú v pondelok zverejnila Svetová obchodná organizácia (WTO).



Približne 49 % reštriktívnych obchodných opatrení bolo ukončených do polovice mája, uvádza sa v správe svetovej organizácie so sídlom v Ženeve.



Generálna riaditeľka WTO Ngozi Okonjo-Iweala ale upozornila, že aj keď správa signalizuje zmierňovanie reštrikcií v obchode, krajiny G20 musia urobiť ešte viac, aby zabezpečili voľný tok zdravotníckych materiálov a dodávok nevyhnutných na záchranu životov.