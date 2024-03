WTO očakáva na začiatku roka mierne zotavovanie obchodu

Ženeva 9. marca (TASR) - Svetový obchod s tovarom by mal v prvých mesiacoch tohto roka zaznamenať mierne zotavenie, rizikom sú však regionálne konflikty a geopolitické napätie. Uviedla to v závere týždňa Svetová obchodná organizácia (WTO). Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.



Organizácia so sídlom v Ženeve v piatok (8. 3.) oznámila, že jej barometer globálneho obchodu s tovarom dosiahol 100,6 bodu a v porovnaní s predchádzajúcimi údajmi z novembra minulého roka sa menil iba minimálne. V novembri dosiahol 100,7 bodu. Výsledok signalizuje pokračovanie zotavovania, keďže údaj nad úrovňou 100 bodov predstavuje rast medzinárodného obchodu.



Dobre sa vyvíjajú exportné objednávky a objem leteckej prepravy, ktoré signalizujú mierny rast. Na druhej strane, viaceré ďalšie oblasti ako kontajnerová preprava a suroviny zaostávajú, dodala WTO. Index poukazujúci na produkciu a predaj áut naďalej vykazuje výrazný rast, aj keď "v poslednom období stratil dynamiku". Navyše, zdanlivo výrazné zotavenie obchodu s elektronickými komponentami v rámci predchádzajúceho barometra bolo revidované.



Šéfka WTO Ngozi Okonjo-Iwealaová minulý týždeň uviedla, že svetový obchod v minulom roku pravdepodobne nerástol tak, ako WTO predpokladala pred zhruba štyrmi mesiacmi. V októbri 2023 WTO odhadovala rast svetového obchodu za rok 2023 na úrovni 0,8 %. Zároveň dodala, že aj prognóza zrýchlenia rastu globálneho obchodu v tomto roku na 3,3 % je možno príliš optimistická. V obidvoch prípadoch WTO momentálne pracuje na revízii pôvodných odhadov, dodala Okonjo-Iwealaová.