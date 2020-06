WTO odhaduje, že globálny obchod v 2. štvrťroku klesne o 18,5 %

Ženeva 23. júna (TASR) - Najpesimistickejší scenár o masívnom poklese svetového obchodu sa pravdepodobne nenaplní, keďže viaceré ekonomické ukazovatele naznačujú začiatok zotavovania. Oznámila to v utorok Svetová obchodná organizácia (WTO).



WTO vo svojej ročnej prognóze, ktorú uverejnila v apríli, predpovedala, že objem globálneho obchodu sa v roku 2020 môže znížiť o 13 až 32 %. Najnovšie tvrdí, že tento pokles by mohol dosiahnuť iba 13 %, za predpokladu, že v nasledujúcich dvoch štvrťrokoch zaznamená obchod mierny rast.



„Za súčasného stavu by stačilo, aby sa obchod zvýšil medzikvartálne len o 2,5 %, aby sa naplnil optimistickejší odhad,“ vyhlásila WTO.



V 1. štvrťroku 2020 sa objem globálneho obchodu s tovarom znížil o 3 % v porovnaní s prvými tromi mesiacmi roka 2019.



WTO najnovšie odhaduje, že v 2. štvrťroku 2020 klesne globálny obchod medziročne o 18,5 % v dôsledku pandémie nového koronavírusu. To je síce strmý pád, ale mohol byť ešte horší, upozornila organizácia.



„Predbežný odhad za 2. štvrťrok, keď vírus a s ním súvisiace opatrenia ovplyvnili veľkú časť globálnej populácie, naznačujú medziročný pokles o približne 18,5 %,“ uvádza sa vo vyhlásení organizácie so sídlom v Ženeve.



Pripomenula však, že očakávaný pokles je lepší ako najhorší scenár vplyvu ochorenia COVID-19 na svetový obchod a že svetová ekonomika by sa už v 2. štvrťroku mohla odraziť od dna.



„Pokles obchodu, ktorý teraz vidíme, je historicky veľký, vlastne bude najstrmší v histórii záznamov. Ale dôležité je, že aj na tejto situácii je niečo dobré - mohlo to byť oveľa horšie,“ uviedol odchádzajúci generálny riaditeľ WTO Roberto Azevedo. „Toto sú skutočne pozitívne správy, ale nemôžeme si dovoliť byť spokojní,“ dodal.



„Pri pohľade na rok 2021 by prípadný nepriaznivý vývoj vrátane druhej vlny ochorenia COVID-19, slabšieho hospodárskeho rastu, ako sa očakáva, alebo rozsiahleho zavedenia obchodných reštrikcií mohol spôsobiť, že expanzia obchodu zaostane za prognózami,“ skonštatovala WTO. Upozornila pritom, že vyhliadky svetového hospodárstva na nasledujúce dva roky zostávajú „veľmi neisté“.



Azevedo poznamenal, že politické rozhodnutia zmiernili úder nového koronavírusu a pomohli určiť tempo zotavovania hospodárstva.



„Na to, aby ekonomika a obchod v roku 2021 výrazne ožili, bude potrebné, aby sa fiškálna, menová a obchodná politika naďalej vyvíjali rovnakým smerom,“ uviedol brazílsky diplomat, ktorý odchádza z funkcie o rok skôr, už koncom augusta.



Pokiaľ ide o pandémiu a jej vplyv na obchod, WTO uviedla, že opatrenia na potlačenie šírenia vírusu, ako sú fyzické dištancovanie a obmedzenie cestovania, ktoré vlády začali zavádzať v marci, sa čoraz viac zmierňujú.



„Tento vývoj sa odráža v rôznych ekonomických ukazovateľoch, ktoré spolu naznačujú, že pád obchodu už možno v 2. štvrťroku 2020 dosiahol dno,“ uviedla WTO. Dodala tiež, že nákladná letecká doprava sa v období medzi 5. januárom a 18. aprílom 2020 znížila o 74 %, ale následne do polovice júna vzrástla o 58 %.



Zdá sa, že aj lodná kontajnerová preprava v júni v porovnaní s májom čiastočne ožila.



Podľa WTO, ktorá má 164 členov, sa fiškálna a menová politika počas pandémie pravdepodobne zavádzala rýchlejšie a vo väčšom rozsahu, ako to bolo v prípade globálnej finančnej krízy v rokoch 2008 - 2009.