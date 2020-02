Rusko by malo zblížiť opatrenia proti Ukrajine s obchodnými pravidlami

Ženeva 4. februára (TASR) - Svetová obchodná organizácia (WTO) v utorok odporučila, aby Moskva uviedla niektoré zo svojich opatrení, ktorými blokuje import ukrajinských železničných zariadení do Ruska, do súladu s pravidlami globálneho obchodovania.



V dokumente uverejnenom na webovej stránke WTO odvolací orgán organizácie v jednom zo svojich posledných rozsudkov pred tým, ako prestal fungovať, uviedol, že niektoré ruské opatrenia boli v rozpore s obchodnými pravidlami.



"Je to zmiešané rozhodnutie, ktoré je pre Ukrajinu výhodnejšie," uviedol jeden zo zástupcov organizácie so sídlom v Ženeve.



Jadrom sporu je neochota ruských inšpektorov cestovať na Ukrajinu v dôsledku konfliktu medzi Moskvou a Kyjevom. To v podstate znamenalo zastavenie importu významného ukrajinského artikla - železničného zariadenia, do Ruska.



Porota WTO vo svojom predchádzajúcom rozhodnutí, proti ktorému sa Ukrajina odvolala, uviedla, že kroky Ruska sú opodstatnené vzhľadom na nepriateľské vzťahy dvoch bývalých sovietskych republík.



Odvolací orgán s tým však nesúhlasil a v utorok oznámil, že porota sa mala pozrieť na situáciu výrobcov týchto zariadení, nie na Ukrajinu všeobecne.



Rozsudok Rusko - Ukrajina je jedným zo štyroch rozhodnutí, ku ktorému stihol odvolací orgán dospieť ešte pred jeho formálnym zánikom v decembri, keď sa skončil mandát dvom z jeho troch členov.