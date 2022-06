WTO predĺži ministerskú konferenciu o jeden deň v snahe o dohodu

Ženeva 15. júna (TASR) – Ministerská konferencia Svetovej obchodnej organizácie (WTO) sa predĺži o jeden deň, do štvrtka (16. 6.) v nádeji, že sa delegátom podarí dosiahnuť dohody o dotáciách na rybolov, potravinovej bezpečnosti a boji proti ochoreniu COVID-19. TASR správu prevzala z AFP.



"Ženevské stretnutie ministrov obchodu bude pokračovať piaty deň do štvrtka," oznámila v stredu WTO.



Členovia WTO sa počas ministerskej konferencie, pôvodne naplánovanej na 12. až 15. júna, prvého veľkého stretnutia po viac ako štyroch rokoch, snažia dohodnúť na reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19, znížení dotácií na rybolov, prísľuboch potravinovej bezpečnosti a spustení vnútornej reformy.



Generálna riaditeľka WTO Ngozi Okonjo-Iweala povedala viac ako 100 prítomným ministrom, že čas sa kráti a mali by "urobiť niečo navyše", aby sa priblížili dohode o celej škále otázok.



Podľa delegátov však India, ktorá blokuje dohody, sa nezdá byť ani zďaleka pripravená na kompromis.



India, Južná Afrika a ďalšie rozvojové krajiny sa už viac ako rok usilujú o to, aby sa farmaceutické koncerny vzdali práv duševného vlastníctva na vakcíny, liečbu a diagnostiku ochorenia COVID-19, ale čelia odporu niekoľkých vyspelých štátov, v ktorých koncerny sídla.



Veľké svetové farmaceutické firmy sú proti tejto myšlienke a trvajú na tom, že zrušenie patentov ochromí investície a inovácie. Argumentujú tiež, že svet má teraz skôr prebytok vakcín ako nedostatok.



Ministri sa nedokázali dohodnúť na znení textu, ktorý by dočasne zrušil patenty na vakcíny proti novému koronavírusu.



WTO sa snaží tiež o globálnu dohodu o znížení dotácií na rybolov, ktorá by bola len druhou multilaterálnou dohodou od jej vytvorenia pred 27 rokmi a demonštrovala význam organizácie v ére rastúceho obchodného napätia.



India tvrdí, že je silným zástancom udržateľnosti, ale jej rybársky priemysel neprevádzkuje obrovské flotily a spolieha sa na malých a často chudobných rybárov. Žiada preto, aby Indii a podobným krajinám bolo udelené 25-ročné prechodné obdobie na postupné zrušenie dotácií na rybolov, čo je oveľa dlhšie, ako navrhuje väčšina ostatných členov WTO.



Globálna organizácia prijíma rozhodnutia iba na základe konsenzu, takže všetkých jej 164 členov sa musí dohodnúť, ak sa má niečo presadiť.