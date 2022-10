WTO: Rast globálneho obchodu s tovarmi sa na budúci rok prudko spomalí

Ženeva 5. októbra (TASR) - Rast globálneho obchodu s tovarmi sa na budúci rok prudko spomalí, očakáva Svetová obchodná organizácia (WTO). Špirálové zdražovanie energií, zvyšovanie úrokových sadzieb rovnako ako stúpajúce ceny potravín a hnojív totiž priškrtia dopyt.



WTO na tento rok zvýšila prognózu tempa rastu obchodu s tovarmi na 3,5 % z 3 % v apríli. V roku 2023 však počíta s jeho spomalením na 1 % (pôvodne 3,4 %).



Podľa WTO existuje vysoká neistota, ktorá ohrozuje tieto predpovede. Preto sú pásma pre očakávané tempo expanzie relatívne široké - v tomto roku 2 % až 4,9 % a -2,8 % až 4,6 % v roku 2023.



Generálna riaditeľka WTO Ngozi Okonjo-Iwealová varovala pred tým, aby sa vlády nechali zlákať a riešili problémy v oblasti dodávok obchodnými reštrikciami, ktoré by len zvýšili inflačné tlaky, spomalili rast ekonomík a časom by spôsobili aj zníženie životnej úrovne.



Svet podľa nej potrebuje zvýšenie diverzifikácie a redukciu koncentrácie produkčnej bázy pre tovary a služby, čo by zvýšilo odolnosť ekonomík, podporilo ich rast rovnako ako dlhodobú cenovú stabilitu, keďže by sa znížili riziká súvisiace s extrémami počasia a lokálnymi výpadkami.