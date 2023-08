WTO rozhodla o odvetných clách na dovoz z USA do Číny

Ženeva 16. augusta (TASR) - Experti Svetovej obchodnej organizácie (WTO) v stredu rozhodli, že clá, ktoré uvalila Čína na niektoré dovozy z USA ako odvetu za clá Washingtonu na čínsku oceľ a hliník, porušujú pravidlá medzinárodného obchodu. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Podľa panelu WTO, ktorý bol vytvorený na to, aby vyriešil jeden z mnohých sporov v rámci obchodnej vojny medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami, čínske odvetné clá nie sú v súlade s rôznymi článkami Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT).



Washington rozhodnutie privítal. Predmetom sporu bolo rozhodnutie Číny z apríla 2018 uvaliť clá na dovoz 128 amerických produktov v hodnote 3 miliárd USD (2,75 miliardy eur) vrátane ovocia a bravčového mäsa.



Tento krok prišiel krátko po tom, ako administratíva bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa oznámila clá na dovoz ocele vo výške 25 % a hliníka vo výške 10 % z Číny a mnohých ďalších krajín vrátane Európskej únie (EÚ). Ako dôvod uviedla, že masívny import týchto kovov do Spojených štátov ohrozuje národnú bezpečnosť. WTO minulý rok rozhodla, že USA týmto krokom porušili pravidlá medzinárodného obchodu. Washington sa proti tomu odvolal.



Spojené štáty súhlasili s odstránením ciel na dovoz do EÚ v roku 2021, ale inak administratíva prezidenta Joea Bidena ponechala clá na oba kovy v platnosti.



WTO v stredu odporučila Číne, aby "zosúladila svoje opatrenie so svojimi záväzkami v rámci GATT".



(1 EUR = 1,0916 USD)