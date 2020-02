Obchod s tovarom by mal na začiatku roka zotrvať na slabej úrovni

Brusel 17. februára (TASR) - Svetový obchod s tovarom by mal v prvých mesiacoch tohto roka zotrvať na slabej úrovni. Uviedla to v pondelok Svetová obchodná organizácia (WTO), pričom nevylúčila, že nástup nového koronavírusu môže situáciu v obchode v porovnaní s terajšími odhadmi ešte zhoršiť.



WTO uviedla, že jej ukazovateľ vývoja obchodu s tovarom klesol na 95,5 bodu, zatiaľ čo pred tromi mesiacmi jeho hodnota dosiahla 96,6 bodu. Hodnota nižšia než 100 bodov poukazuje na rast pod úrovňou strednodobého trendu.



Obchodná organizácia pritom poukázala na fakt, že nový údaj neberie do úvahy najnovší vývoj vo svete, ako je napríklad epidémia nového koronavírusu v Číne. Práve vírus môže do očakávaného vývoja obchodu zasiahnuť ešte viac.