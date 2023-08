WTO: Svetový obchod s tovarom pokračuje v zotavovaní

Ženeva 24. augusta (TASR) - Svetový obchod s tovarom pokračuje v zotavovaní, k čomu prispel najmä vysoký dopyt po automobiloch. Uviedla to vo štvrtok Svetová obchodná organizácia (WTO). Či však toto zotavenie bude trvalé, v tom organizácia istotu nemá. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.



Organizácia so sídlom v Ženeve vo štvrtok oznámila, že jej barometer globálneho obchodu s tovarom dosiahol 99,1 bodu oproti predchádzajúcej hodnote 95,6 bodu oznámenej koncom mája a 92,2 bodu z marca. Zároveň dodala, že za zotavením je do veľkej miery rastúci vývoz automobilov, ktorý prispel napríklad k podpore japonskej ekonomiky.



Čo sa týka prognózy vývoja obchodu v celom roku 2023, WTO uviedla, že ňou predpokladaný rast na úrovni 1,7 % je "stále možné dosiahnuť. Podmienkou však je, aby v 2. polroku došlo k rastu obchodu na očakávanej úrovni".