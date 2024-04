WTO: Svetový obchod s tovarom v roku 2023 klesol o 1,2 %

Ženeva 10. apríla (TASR) - Svetový obchod s tovarom sa vlani znížil o 1,2 % a v tomto roku sa očakáva jeho rast o 2,6 %. Oznámila to v stredu Svetová obchodná organizácia (WTO), ktorá vo svojej najnovšej prognóze vykreslila pochmúrnejší pohľad ako v októbri. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Vlani na jeseň WTO ešte odhadovala, že globálny obchod s tovarom za celý rok 2023 vzrastie o 0,8 % a v roku 2024 sa zvýši o ďalšie 3,3 %. Vývoj obchodu v Európe podľa WTO zaostáva za väčšinou ostatných regiónov. V minulom roku sa európsky vývoz znížil o 2,6 %, zatiaľ čo dovoz klesol o 4,7 %. V tomto roku WTO očakáva rast vývozu o 1,7 %, pričom dovoz by mal zostať takmer nezmenený.



Vysoké ceny energií a inflácia budú v roku 2023 tlmiť globálny dopyt po priemyselnom tovare, predpovedá organizácia zo sídlom v Ženeve. Experti WTO očakávajú, že inflačné tlaky sa v tomto roku zmiernia, čo by mohlo viesť k rastu reálnych miezd a opätovnému zvýšeniu dopytu najmä v bohatších krajinách.



Na rok 2025 predpovedá WTO rast svetového obchodu na úrovni 3,3 %. Upozornila pritom, že naplnenie prognózy nie je isté vzhľadom na ozbrojené konflikty, geopolitické napätie a neistotu súvisiacu s opatreniami hospodárskej politiky.