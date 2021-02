WTO: Vakcínový nacionalizmus spomalí zotavovanie ekonomiky

Washington 16. februára (TASR) - Nová šéfka Svetovej obchodnej organizácie (WTO) Ngozi Okonjo-Iwealaová varovala pred "vakcínovým nacionalizmom", ktorý podľa nej bude pandémiu nového koronavírusu predlžovať a spomaľovať zotavovanie ekonomiky, ako v chudobných, tak v bohatých štátoch.



Bývalá ministerka financií a zahraničných vecí Nigérie bola zvolená do najvyššej funkcie vo WTO v pondelok 15. februára. Na novom poste začne pôsobiť od 1. marca.



Ako povedala v rozhovore pre agentúru Reuters, jej prioritou bude väčšia aktivita WTO v boji proti pandémii. Podľa nej by členské štáty mali zvýšiť úsilie s cieľom zrušiť obmedzenia, ktoré spomaľujú obchod s potrebnými liekmi. "WTO môže v omnoho väčšej miere prispieť k ukončeniu pandémie," povedala Okonjo-Iwealová.



"Nikto nie je v bezpečí, dokiaľ nie sme v bezpečí všetci. Vakcínový nacionalizmus sa v súčasnom období určite nevyplatí, keďže sa objavujú nové mutácie," dodala. Podľa novej šéfky WTO hrozí, že ak mnohé krajiny budú mať problém s dostatkom vakcín, vráti sa to aj tým, kde očkovanie napreduje rýchlym tempom.



Upozornila, že podľa medzinárodných štúdií utrpí svetová ekonomika škody za zhruba 9 biliónov USD (7,42 bilióna eur), ak chudobnejšie krajiny nebudú schopné urýchlene zaočkovať svoju populáciu. Zhruba polovicu z týchto škôd zaznamenajú bohaté štáty. "Ako z hľadiska ľudského zdravia, tak z hľadiska ekonomického vyjde súčasný nacionalizmus medzinárodné spoločenstvo veľmi draho," dodala Okonjo-Iwealaová.



(1 EUR = 1,2129 USD)