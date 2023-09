WTO varuje pred dôsledkami odklonu od voľného svetového obchodu

Berlín 10. septembra (TASR) - Šéfka Svetovej obchodnej organizácie WTO Ngozi Okonjo-Iweala varuje pred negatívnymi dôsledkami odklonu od voľného svetového obchodu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Spočiatku by dôsledky tohto odklonu možno neboli také zjavné, keďže do niektorých krajín by sa vrátili priemyselné aktivity. "Časom by sme to však pocítili prostredníctvom straty konkurencie, vyšších cien a nákladov," povedala šéfka Svetovej obchodnej organizácie (WTO) v rozhovore pre DPA.



Po desaťročiach nárastu svetového obchodu a globalizácie sa v súčasnosti objavuje protipohyb. Jeho hlavnými faktormi sú geopolitické napätie medzi USA a Čínou, ako aj dôsledky ruskej agresívnej vojny proti Ukrajine. Za prejav tohto vývoja môžeme považovať aktuálny pokles čínskeho vývozu do USA.



Príkladom prehodnocovania globálnych dodávateľských reťazcov sú pokusy o to, aby sa opäť viac čipov vyrábalo v USA a západnej Európe, čo by znížilo riziko ich nedostatku. Dôvodom je napätie medzi západnými krajinami a Čínou v súvislosti s Taiwanom, kde sa produkuje veľká časť polovodičov, ako aj takmer všetky najmodernejšie čipy.



V takýchto situáciách je "nevyhnutné", aby sa časť dodávateľských reťazcov presunula, uviedla Okonjo-Iweala. Podľa nej nie je správne, aby sa jeden produkt vyrábal z 90 % na jednom mieste, pričom všetci sú od neho závislí. "Mali by sme znížiť koncentráciu na niektorých miestach," myslí si šéfka WTO. Varovala tiež, že to môže spôsobiť aj špecifické problémy. "Keď sa raz investície posunú a dodávateľské reťazce sa narušia, nie je také jednoduché to napraviť," varovala Okonjo-Iweala.



Vyjadrila však nádej, že súčasné geopolitické napätie nepovedie k poklesu obchodu medzi veľkými krajinami alebo blokmi krajín. Pretože to by zároveň znížilo odolnosť svetového hospodárstva voči krízam, zdôraznila šéfka WTO.



Etiópia bola napríklad závislá od pšenice z Ukrajiny, ale keď jej vlani vypadli dodávky v dôsledku ruskej invázie, rýchlo získala náhradu z USA a Argentíny. "Boli sme príjemne prekvapení, aký odolný sa ukázal byť obchod."



Súčasné zmeny v rámci dodávateľských reťazcoch predstavujú tiež "príležitosť na integráciu krajín, ktoré boli vynechané," uviedla Okonjo-Iweala. V súčasnosti, keď sa výrobné kapacity presúvajú z Číny, zvyčajne smerujú do Indie, Vietnamu alebo Indonézie. Ale prečo nie do Bangladéša, Kambodže alebo Laosu - alebo do Senegalu, Rwandy či Južnej Afriky, pýta sa šéfka WTO: "Bol by to iný druh globalizácie, než aký sme videli doteraz.