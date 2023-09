WTO vidí roztrieštenie svetového obchodu, ale žiadnu deglobalizáciu

Ženeva 12. septembra (TASR) - Globálne napätie prispelo síce k fragmentácii svetového obchodu, ale je predčasné vyhlasovať, že dochádza k "deglobalizácii". Uviedla to v utorok Svetová obchodná organizácia (WTO). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Organizácia so sídlom v Ženeve zaznamenala prudký nárast jednostranných obchodných reštrikcií a častejšie sa objavujú tiež názory, že spolupráca s obmedzenejšou skupinou spriatelených krajín a eliminácia rizika je správny kurz.



Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 rástol obchod medzi blokmi krajín s rôznymi vzormi hlasovania v OSN o 4 až 6 % pomalšie ako obchod v rámci týchto blokov.



Ukazuje to aj zmena obchodných tokov medzi Čínou a Spojenými štátmi, pričom sa zvýšil predaj produktov, ktoré nepodliehajú clám a prudko sa znížil pri niektorých kategóriách produktov, ako sú polovodiče či farmaceutické výrobky.



Obavy týkajúce sa obchodu vznesené vo výboroch WTO, ktoré sa považujú za prvé varovné ukazovatele, vzrástli s pribúdajúcimi jednostrannými reštrikciami v obchode.



Celková obchodná výmena sa však naďalej zvyšovala, dokonca aj medzi Spojenými štátmi a Čínou, kde dosiahla v roku 2022 rekordnú úroveň. WTO v tejto súvislosti skonštatovala, že najhoršie predpovede o nedostatku dodávok a výrazne vyšších cenách potravín sa nenaplnili.



Správa zároveň poukazuje na rýchly rozmach obchodu s digitálnymi službami a environmentálnym tovarom, ale upozorňuje, že ďalší nárast jednostranných opatrení by mohol roztrieštiť svetovú ekonomiku.



WTO dodala, že obnovená snaha o integráciu, teda "reglobalizácia", je spôsob, ako riešiť súčasné problémy bezpečnosti, chudoby a zmeny klímy.