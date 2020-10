Vo vývoji svetového obchodu sa očakáva pokles o necelých 10 %

Ženeva 6. októbra (TASR) - Svetová obchodná organizácia (WTO) podstatne zlepšila odhad vývoja svetového obchodu s tovarom v tomto roku. Zatiaľ čo v ostatnej správe z apríla nevylučovala prepad až o tretinu, teraz očakáva, že pokles by nemal dosiahnuť ani 10 %. Na druhej strane, zotavenie v roku 2021 bude slabšie, než WTO očakávala pred šiestimi mesiacmi.



WTO v utorok informovala, že svetový obchod s tovarom klesne tento rok o 9,2 %, pričom najviac zasiahnuté budú Európa a Ameriky. V budúcom roku by potom mal vzrásť o 7,2 %.



V apríli pritom organizácia varovala, že tohtoročný pokles môže dosiahnuť 13 až 32 % a v roku 2021 by mal zaznamenať rast o 21 až 24 %. K optimistickejšej prognóze na tento rok prispelo zlepšenie situácie v obchode od júna. Pod výrazné zhoršenie odhadu na budúci rok sa však zasa podpísala druhá vlna nového koronavírusu, ktorá opäť v niektorých krajinách zasahuje do chodu ekonomiky.



Ak sa najnovší odhad vývoja obchodu v tomto roku potvrdí, bude lepší než v roku 2009, keď svet zasiahla finančná kríza. V danom roku klesol svetový obchod s tovarom o 12,8 %. Na druhej strane, očakávané zotavenie v budúcom roku nedosiahne tempo zotavovania z roku 2010, keď svetový obchod vzrástol o 13,8 %.