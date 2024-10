WTO zvýšila prognózu rastu svetového obchodu v tomto roku

Ženeva 10. októbra (TASR) - Svetová obchodná organizácia (WTO) mierne zlepšila výhľad pre globálny obchod v tomto roku. Zároveň však upozornila, že nárast geopolitického napätia a neistota týkajúca sa ekonomických politík sú "veľkými" rizikami, ktoré ohrozujú jej prognózu. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a Reuters.



WTO aktuálne očakáva, že objem globálneho obchodu v tomto roku stúpne o 2,7 % a nie o 2,6 %, ako predpovedala v apríli. V roku 2023 sa obchod znížil o 1,1 % pre zrýchlenú infláciu a vysoké úrokové sadzby. Na budúci rok by sa tempo rastu svetového obchodu malo zrýchliť na tri %, čo je však menej ako 3,3 %, ktoré WTO prognózovala na jar.



WTO tiež upozornila na rastúce geopolitické napätie a zvýšenú neistota v oblasti hospodárskej politiky, čo sú faktory, ktoré naďalej predstavujú vysoké riziká ohrozujúce jej prognózu.



Organizácia však poukázala na medziročný nárast globálneho obchodu v prvých šiestich mesiacoch tohto roka o 2,3 %. Ďalej spomenula, že inflácia do polovice roka klesla natoľko, že centrálne banky mohli začať znižovať úrokové sadzby, čo je pozitívne pre obchod.



"V roku 2024 očakávame postupné oživovanie globálneho obchodu, ale sme si vedomí potenciálnych prekážok," uviedla šéfka WTO Ngozi Okonjo-Iweala. Spomenula napríklad potenciálnu eskaláciu regionálnych konfliktov. "Najviac by to pocítili krajiny, ktorých sa priamo týkajú, ale nepriamo môžu ovplyvniť aj globálne ceny energií a dopravné trasy."