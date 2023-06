Wunsch: ECB bude možno musieť zvýšiť úrokové sadzby aj po septembri

Brusel 16. júna (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) bude musieť pokračovať vo zvyšovaní úrokových sadzieb aj po septembri, ak jadrová inflácia dovtedy nezaznamená výraznejšie spomalenie. Povedal to v piatok guvernér belgickej centrálnej banky a člen Rady guvernérov ECB Pierre Wunsch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



"Bez zmiernenia jadrovej inflácie, ktorá nezahrnuje energie a potraviny, je tu reálna možnosť, že aj na septembrovom zasadnutí pôjdeme so sadzbami nahor. A ak sa v nasledujúcich mesiacoch bude medziročná jadrová inflácia držať okolo 5 %, budeme vo zvyšovaní sadzieb pokračovať aj po septembri," povedal Wunsch pre médiá na tlačovej konferencii v Bruseli.



Jeho vyjadrenia sú ďalším signálom pokračovania zvyšovania úrokových sadzieb zo strany ECB potom, ako banka vo štvrtok (15. 6.) zvýšila úrokové sadzby podľa očakávaní o 25 bázických bodov. Kľúčová sadzba sa tak posunula na 4 % a depozitná na 3,50 %. Šéfka ECB Christine Lagardová následne dala najavo, že ECB s veľkou pravdepodobnosťou zvýši úrokové sadzby aj na nasledujúcom júlovom zasadnutí a šéf Bundesbanky Joachim Nagel dodal, že ECB čaká ešte dlhá cesta a "je možné, že bude potrebné zvýšiť úrokové sadzby aj po letných prázdninách".



V súvislosti s jadrovou infláciou Wunsch povedal, že aj keď sa v máji spomalila, je to čiastočne v dôsledku zavedenia nového lacného lístka na verejnú dopravu v Nemecku. Ak sa na čísla hľadí z inej strany, tak "sa v skutočnosti príliš nemenili," dodal Wunsch.