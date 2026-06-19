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Wunsch: ECB by mohla zvýšiť úrokové sadzby aj na júlovom zasadnutí
Tento krok je možný, ak sa ukáže, že rastúce ceny energií sa pretavujú aj do ďalších oblastí.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 19. júna (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) by mohla po júnovom zvýšení úrokových sadzieb pokračovať v tomto trende aj na ďalšom zasadnutí v júli. Povedal to v rozhovore pre agentúru Reuters guvernér belgickej centrálnej banky a člen Rady guvernérov ECB Pierre Wunsch s tým, že tento krok je možný, ak sa ukáže, že rastúce ceny energií sa pretavujú aj do ďalších oblastí.
ECB na ostatnom zasadnutí 11. júna zvýšila úrokové sadzby, prvýkrát za takmer tri roky. Zvýšila ich o 25 bázických bodov, čo depozitnú sadzbu posunulo na 2,25 %. Tento týždeň podpísané memorandum o porozumení medzi USA a Iránom o ukončení vojny výrazne znížilo ceny ropy, čo zmiernilo obavy z dlhodobo vysokej inflácie. Avšak Wunsch, ktorý je v ECB považovaný za jedného z „jastrabov“ požadujúceho prísnejšiu menovú politiku, tvrdí, že aj za týchto okolností ECB bude možno nútená opätovne zvýšiť sadzby, ak dôjde k zrýchleniu inflácie v oblastiach, ako sú služby.
„Údaje zo sektoru služieb, čo sa týka inflácie, nie sú dobré,“ povedal Wunsch v rozhovore pre Reuters. Poukázal tým na infláciu v oblasti služieb počas mája na úrovni 3,5 %, zatiaľ čo v apríli dosiahla 3 %.
„Ak tento trend bude pokračovať, bolo by dobré zvýšiť úrokové sadzby o ďalších 25 bázických bodov, aby sme mali istotu. A potom, keď sa dynamika inflácie začne uberať opačným smerom, pristúpiť k zníženiu úrokových sadzieb,“ dodal.
Finančné trhy predbežne predpokladajú, že po minulotýždňovom zvýšení depozitnej úrokovej sadzby z 2 % na 2,25 % pristúpi ECB k ďalšiemu zvýšeniu sadzieb v septembri alebo októbri. Zároveň nevylučujú, že centrálna banka zvýši sadzby ešte raz, a to na začiatku budúceho roka.
ECB na ostatnom zasadnutí 11. júna zvýšila úrokové sadzby, prvýkrát za takmer tri roky. Zvýšila ich o 25 bázických bodov, čo depozitnú sadzbu posunulo na 2,25 %. Tento týždeň podpísané memorandum o porozumení medzi USA a Iránom o ukončení vojny výrazne znížilo ceny ropy, čo zmiernilo obavy z dlhodobo vysokej inflácie. Avšak Wunsch, ktorý je v ECB považovaný za jedného z „jastrabov“ požadujúceho prísnejšiu menovú politiku, tvrdí, že aj za týchto okolností ECB bude možno nútená opätovne zvýšiť sadzby, ak dôjde k zrýchleniu inflácie v oblastiach, ako sú služby.
„Údaje zo sektoru služieb, čo sa týka inflácie, nie sú dobré,“ povedal Wunsch v rozhovore pre Reuters. Poukázal tým na infláciu v oblasti služieb počas mája na úrovni 3,5 %, zatiaľ čo v apríli dosiahla 3 %.
„Ak tento trend bude pokračovať, bolo by dobré zvýšiť úrokové sadzby o ďalších 25 bázických bodov, aby sme mali istotu. A potom, keď sa dynamika inflácie začne uberať opačným smerom, pristúpiť k zníženiu úrokových sadzieb,“ dodal.
Finančné trhy predbežne predpokladajú, že po minulotýždňovom zvýšení depozitnej úrokovej sadzby z 2 % na 2,25 % pristúpi ECB k ďalšiemu zvýšeniu sadzieb v septembri alebo októbri. Zároveň nevylučujú, že centrálna banka zvýši sadzby ešte raz, a to na začiatku budúceho roka.