Wunsch: Očakávame, že ECB nepristúpi tento rok iba k jednej redukcii

Washington 21. apríla (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) by mohla znížiť úrokové sadzby v tomto roku viackrát, pričom jednou z možností sú aj dve redukcie tesne po sebe, a to v júni a júli. Povedal to koncom tohto týždňa člen Rady guvernérov ECB Pierre Wunsch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



ECB už jasne signalizovala, že plánuje začať so znižovaním rekordných úrokových sadzieb na júnovom zasadnutí. Ďalšie kroky sú však stále neisté, keďže ich do veľkej miery ovplyvňujú vysoké úrokové sadzby v USA a pochybnosti, či americká centrálna banka bude ochotná pristúpiť k redukcii sadzieb v dohľadnom období.



Wunsch, ktorý sa zvykol prezentovať názormi podporujúcimi skôr prísnejšiu menovú politiku, teraz povedal, že redukcia na zasadnutí 6. júna je už takmer istá a navyše, dá sa predpokladať, že nebude v tomto roku jediná. "Či dôjde k ďalšiemu zníženiu úrokových sadzieb už v júli, to sa ešte uvidí. Nevylučujem to, avšak neistota je príliš vysoká, takže je zložité robiť prognózy," povedal Wunsch, ktorý je zároveň guvernérom belgickej centrálnej banky, v rozhovore pre agentúru Reuters na okraj jarného zasadnutia Medzinárodného menového fondu a Svetovej banky vo Washingtone. Zároveň však dodal, že je veľmi nepravdepodobné, že by ECB tento rok znížila úrokové sadzby iba o 25 bázických bodov, čo by signalizovalo iba jednu redukciu.