Poisťovňa:Dovolenkári uzatvárajú cestovné poistenie na poslednú chvíľu

Bratislava 10. novembra (TASR) - Dovolenkári uzatvárajú cestovné poistenie čoraz častejšie na poslednú chvíľu. Od januára do septembra tohto roka bolo online uzatvorených až 71 percent zmlúv v deň odchodu alebo deň predtým. Zároveň sa zvyšuje záujem o pobyty, ktoré trvajú menej než sedem dní. Vyplýva to z aktuálnych údajov poisťovne Wüstenrot.



"Rovnako sme zaznamenali 18-percentný nárast záujmu o uzatvorenie krátkodobého cestovného poistenia práve v deň odchodu, čo odzrkadľuje, že cestovatelia vnímajú online poistenie ako rýchlo dostupnú službu, ktorú môžu vyriešiť kdekoľvek a kedykoľvek, dokonca aj priamo na letisku tesne pred odletom," uviedla analytička poisťovne Zuzana Adamcová.



Poukázala na to, že od pandémie sa výrazne zmenilo aj cestovateľské správanie dovolenkárov a cestovné návyky, ktoré sa úplne nevrátili na pôvodnú úroveň. V tomto roku si krátkodobé cestovné poistenie podľa Adamcovej vybralo takmer 88 percent klientov. V roku 2019 ho využívalo 73 percent klientov. Záujem o kratšie pobyty, ktoré nepresiahnu viac ako sedem dní vzrástol o 23 percent.



Výrazným trendom posledných rokov je podľa poisťovne rastúci záujem o cestovanie mimo hlavnej sezóny. "Zaznamenali sme až 23-percentný nárast záujmu o krátkodobé cestovné poistenie v septembri," dodala Adamcová.