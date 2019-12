Xerox očakáva, že prevzatie HP umožní zvýšenie tržieb o 1,5 mld. USD

Washington 9. decembra (TASR) - Spoločnosť Xerox predpokladá, že v prípade spojenia s firmou HP by sa tržby kombinovanej spoločnosti mohli zvýšiť až o 1,5 miliardy USD (1,35 miliardy eur). Uviedol to v pondelok Xerox v prezentácii pre akcionárov firmy HP, ktorá koncom novembra jeho ponuku na akvizíciu odmietla.



Xerox informoval, že počas troch rokov by sa tržby kombinovanej spoločnosti mohli zvýšiť o 1 miliardu až 1,5 miliardy USD.



Prvé informácie o ponuke Xeroxu na prevzatie HP sa objavili 5. novembra, pričom Xerox ponúkol za akciu 22 USD. Celkovo to znamenalo ponuku v hodnote približne 33,5 miliardy USD.



Vedenie HP však ponuku v polovici novembra odmietlo ako nedostatočnú. Ako uviedlo, ponúkaná suma "HP výrazne podhodnocuje". Okrem toho vyjadrilo obavy z možnej "nadmernej" úrovne dlhu po prípadnom spojení. Firma HP na druhej strane dodala, že si je vedomá výhod konsolidácie a "nebráni sa hľadaniu ďalších foriem prepojenia s Xeroxom," čo by znamenalo napríklad otočenie situácie a prevzatie Xeroxu firmou HP.



Koncom novembra však Xerox oznámil, že sa obráti priamo na akcionárov. Ako vtedy uviedol šéf Xeroxu John Visentin v liste adresovanom šéfovi HP Chipovi Berghovi, "plánujú sa spojiť priamo s akcionármi HP, aby si získali ich podporu, nech naliehajú na správnu radu HP, aby urobila správnu vec a využila túto skvelú príležitosť".



(1 EUR = 1,1075 USD)