Xerox zvýšil svoju ponuku na prevzatie HP

New York/Palo Alto 10. februára (TASR) - Spoločnosť Xerox zvýšila svoju ponuku na prevzatie HP. Firma v pondelok oznámila, že ponúka 24 USD (21,88 eura) za akciu HP, čo hodnotí spoločnosť celkovo na približne 34 miliárd USD.



Podielnici HP by za akciu spoločnosti mali dostať 18,40 USD v hotovosti plus 0,149 akcie Xeroxu.



Xerox vlani v novembri prekvapil svojou ponukou na prevzatie HP (22 USD na akciu), keďže jeho burzová hodnota je podstatne menšia než HP. Rada riaditeľov HP ponuku jednohlasne odmietla. Ako dôvod uviedla, že výrazne podhodnocuje spoločnosť a nie je v najlepšom záujme akcionárov. Výkonný riaditeľ Xeroxu John Visentin vtedy povedal, že ak opäť nezvážia jeho ponuku, osloví priamo akcionárov HP.



Xerox uviedol, že sa viackrát stretol s akcionármi HP a diskutoval s nimi o potenciálnych synergiách takejto fúzie. Podľa firmy by vylepšená ponuka mala akcionárom HP umožniť, aby prijali ponuku Xeroxu, aj napriek pretrvávajúcej neochote vedenia HP.



(1 EUR = 1,0969 USD)