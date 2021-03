Xiaomi investuje desať miliárd dolárov do elektromobilov

Peking 30. marca (TASR) - Čínsky výrobca inteligentných telefónov Xiaomi v utorok oznámil, že plánuje v nasledujúcom desaťročí investovať približne 10 miliárd USD (8,49 miliardy eur) do výroby elektromobilov. Je tak ďalšou technologickou firmou, ktorá sa rozhodla vstúpiť na rýchlo sa rozvíjajúci trh s elektromobilmi v Číne.



Xiaomi, jeden z najväčších svetových výrobcov inteligentných telefónov, uviedol v podaní na hongkonskej burze, že založí dcérsku spoločnosť na podnikanie v segmente inteligentných elektrických vozidiel.



Podľa odhadu expertov by sa mal predaj tzv. nových energetických vozidiel (NEV) na najväčšou svetovom automobilovom trhu v Číne do roku 2035 podieľať 50 % na celkovom odbyte. Globálne automobilky vkladajú veľké nádeje do elektrickej budúcnosti a Čína sa stáva lídrom v tomto segmente, a to ako v predaji, tak aj vo výrobe.



V utorok Xiaomi informoval tiež, že jeho riaditeľ Lej Ťün povedie novú samostatnú divíziu, ktorá v prvej fáze investuje počiatočných 10 miliárd jüanov (1,29 miliardy eur) do výroby inteligentných vozidiel.



Xiaomi je tak ďalšou veľkou čínskou firmou, ktorá vstupuje do nového odvetvia inteligentnej mobility. Spoločnosť Baidu v januári oznámila, že uzavrela partnerstvo s výrobcom automobilov Zhejiang Geely Holding Group s cieľom vyrábať inteligentné elektrické vozidlá. Aj americký koncern Apple a čínsky Huawei Technologies už zamerali svoju pozornosť na automobilový priemysel. Stavili na to, že automobily budú čoraz autonómnejšie a prepojenejšie. Etablované zahraničné automobilky vrátane nemeckých koncernov Volkswagen a BMW medzitým tiež predstavili svoje plány elektrickej budúcnosti, pričom všetky ich elektrické modely sa budú vyrábať aj v Číne.



Xiaomi by v závislosti od pokroku mohol do projektu investovať v priebehu troch rokov až 100 miliárd CNY, pričom by mohol vziať do úvahy aj externé financovanie, uviedol zdroj oboznámený s touto záležitosťou.