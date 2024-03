Xiaomi vstupuje na automobilový trh s novým elektrickým vozidlom

Peking 28. marca (TASR) - Čínsky technologický gigant Xiaomi vo štvrtok na tlačovej konferencii v Pekingu uviedol na trh svoje prvé elektrické vozidlo. Vstúpil tak do silného konkurenčného sektora na najväčšom automobilovom trhu na svete. TASR o tom informuje na základe správ AFP a CNBC.



Xiaomi bude predávať svoje prvé auto za oveľa nižšiu cenu, ako je Model 3 americkej spoločnosti Tesla.



Generálny riaditeľ Lej Ťün uviedol, že štandardná verzia elektromobilu SU7 sa bude v Číne predávať za 215.900 jüanov (27.615 eur). Cena Modelu 3 sa v Číne začína na úrovni 245.900 CNY.



Verzie Pro a Max budú stáť viac, a to 245.900 CNY a 299.900 CNY. Zatiaľ sa všetky modely SU7 budú predávať iba v Číne.



Ťün tvrdí, že štandardná verzia SU7 porazila Model 3 vo viac ako 90 % špecifikácií s výnimkou dvoch aspektov, o ktorých povedal, že Xiaomi môže trvať najmenej tri až päť rokov, kým dobehne Teslu.



Dodávky sa majú začať koncom apríla. Automobilka Xiaomi, v ktorej sú všetky "kľúčové" kroky plne automatizované, tvrdí, že dokáže vyrobiť každých 76 sekúnd jedno SU7. Z vyhlásenia však nebolo jasné, či už je továreň plne funkčná.



Začiatkom tohto týždňa generálny riaditeľ Xiaomi na sociálnych sieťach uviedol, že SU7 bude najlepším sedanom "do 500.000 CNY".



Toto vozidlo vstupuje na silný konkurenčný trh v Číne, kde firmy uvádzajú na trh množstvo nových modelov a znižujú ceny, aby predbehli rivalov a získali väčší podiel na trhu.



Model 3 od Tesly je najpredávanejším elektrickým sedanom v Číne s dojazdom najmenej 600 kilometrov a stojí menej ako 500.000 CNY, uvádza webová stránka Autohome.



Predaj tzv. nových energetických vozidiel, medzi ktoré patria aj hybridy, sa v Číne prudko zvýšil a predstavuje asi jednu tretinu z celkového predaja nových osobných automobilov.



Výrobcovia elektromobilov z Číny už prenikli aj na zahraničné trhy od Európy po juhovýchodnú Áziu. Šéf Tesly Elon Musk ich v januári označil za "najkonkurencieschopnejšie automobilky na svete".



(1 EUR = 7,8182 CNY)