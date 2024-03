Xiaomi začne s dodávkami svojho prvého elektromobilu koncom marca

Peking 12. marca (TASR) - Čínsky výrobca smartfónov Xiaomi oznámil, že s dodávkami svojho prvého elektromobilu začne koncom tohto mesiaca. Na najväčší trh s autami na svete tak vstúpi v období tvrdej cenovej vojny. TASR o tom informuje na základe správy agentúr AFP a Reuters.



"Xiaomi SU7 bude oficiálne uvedený na trh 28. marca," oznámil na čínskej sociálnej sieti Weibo zakladateľ a šéf firmy Lei Jun. V rovnaký deň bude aj oznámená cena. Objednávky sa budú prijímať v 59 obchodoch Xiaomi v 29 čínskych mestách.



Xiaomi je jedným z najväčších výrobcov smartfónov na svete. V roku 2021 však firma so sídlom v Pekingu oznámila, že plánuje vstúpiť aj na trh s elektrickými automobilmi. Jej elektromobil Speed Ultra 7 (SU7) s dojazdom až do 800 kilometrov bude vyrábať divízia čínskej automobilky BAIC v závode v Pekingu, pričom ročná produkcia by mala dosiahnuť 200.000 áut. Xiaomi plánuje investovať v najbližších 10 rokoch do výroby automobilov približne 10 miliárd USD (9,15 miliardy eur).



Lei Jun už v decembri, keď firma SU7 predstavila, uviedol, že cieľom je stať sa jedným z najväčších výrobcov áut na svete. Počíta však s tým, že to potrvá nejaké roky, pričom firma bude na tom musieť veľmi tvrdo pracovať.



Predaj elektromobilov v Číne vzrástol v prvých dvoch mesiacoch tohto roka medziročne o 18 %. Tempo rastu tak iba mierne zaostalo za rastom dosiahnutým za celý minulý rok, ktorý predstavoval 21 %.



(1 EUR = 1,0926 USD)